Brasil y Uruguay vencieron en el Sudamericano sub 20 en Bogotá: así fue la ruta para clasificar al Mundial

Uruguay y Brasil fueron las primeras selecciones de CONMEBOL en clasificar al Mundial sub-20. @CBF_Futebol y @uruguay/Twitter.

El CONMEBOL Sudamericano sub-20 que se está desarrollando en suelo colombiano, específicamente en Bogotá, que alberga el hexagonal final, ya entregó sus primeros dos tiquetes a la próxima Copa Mundial de la FIFA Sub-20 Indonesia, los compradores fueron Brasil y Uruguay, selecciones que han tenido un rendimiento excepcional en la competición.

Ambas selecciones han demostrado en cada uno de sus partidos tener al menos un punto más de superioridad que sus rivales y su fácil capacidad de anotar ha hecho que sean dos equipos muy difíciles de igualar. Estos fueron los partidos y resultados que obtuvieron ambas naciones, que lograron poner sus nombres en la lista de selecciones clasificadas al Mundial.

Este fue el camino de Brasil en el Sudamericano sub-20 para clasificar al Mundial

Pedrinho, de Brasil, festeja tras anotar el segundo tanto de su equipo ante Venezuela en el Sudamericano Sub20, el viernes 3 de febrero de 2023, en Bogotá (AP Foto/Fernando Vergara)

En la fase de grupos, Brasil quedó emparejada con Colombia, Paraguay, Argentina y Perú, en el grupo más difícil de toda la competición, aunque como es tradición, ningún nombre fue suficiente para ellos. En su presentación inicial golearon por 3-0 a Perú enviándole un mensaje al resto de selecciones.

Luego en el Clásico Sudamericano ante Argentina, sacaron cómodamente el resultado a su favor con un marcador de 3-1. Posteriormente, midió niveles con Colombia, el único equipo en complicarle su caminado, cerrando el encuentro en un aguerrido empate 1-1. Finalmente terminaron de concretar su pase al hexagonal final venciendo por 2-1 a Paraguay.

Terminada esta primera etapa del certamen el jugador más destacado del cuadro brasileño fue Vitor Roque, quien fue el encargado de anotar la mayoría de los goles de su selección. Posteriormente iniciaría el hexagonal final, con Ecuador, Venezuela, Paraguay, Colombia y Uruguay como sus rivales.

En esta fase los brasileños solo necesitaron tres partidos para poner su nombre en la cita orbital que tendrá lugar en Indonesia y les restan apenas dos para tener la participación perfecta ganando el título.

La verdeamarela inició su camino en el hexagonal final con el pie derecho venciendo a Ecuador por 3-1 con goles de Vitor Roque (X2) y Andrey Santos. Ante el cuadro Carioca, Ecuador no se achicó y jugó bastante bien, no obstante, los espacios en la línea defensiva les costaron caro y con rematadores tan letales como los que tienen los dirigidos por Menezes, no hay hubo chance de que los perdonaran.

En el segundo partido del hexagonal, la Vinotino sufrió del poder futbolístico de los brasileños, que pasaron por encima de ellos como una apisonadora. El 3-0 en el marcador reflejó que el cuadro Carioca no está para juegos y que el título es su principal objetivo.

Nuevamente, el goleador Vitor Roque puso su nombre en la pizarra, sus compañeros Pedro y Andrey Santos, lo acompañaron para conseguir una nueva victoria que para ese entonces ya contaban con 6 puntos en la tabla y el primer puesto gracias a su amplia diferencia de gol.

Este fue el camino de Uruguay en el Sudamericano sub-20 para clasificar al Mundial

Facundo González, de la selección sub20 de Uruguay, festeja el triunfo sobre Ecuador, el viernes 3 de febrero, en el Sudamericano, en Bogotá (AP Foto/Fernando Vergara)

Los uruguayos quedaron emparejados con Venezuela, Ecuador, Chile y Bolivia en el grupo B. Su debut en la competición se dio ante Chile y con un contundente 3-0 demostraron que tienen el juego suficiente para competirle a los grandes. En la segunda jornada, replicaron su primer resultado, 3-0, pero ante la Vinotinto. Para terminar de concretar su pase al hexagonal le dejaron una goleada final a Bolivia por 4-1.

El cuadro Charrúa enfrentó a la selección Colombia en la primera jornada del hexagonal y por la mínima diferencia (1-0) con un gol de Facu González, terminaron llevándose los tres puntos, compartiendo así el primer puesto de la tabla con Brasil.

Posteriormente, enfrentaron a Ecuador en la segunda jornada y su impulso ofensivo no se detuvo en lo absoluto, aunque sudaron la gota gorda en el encuentro. Con goles de Fabricio Díaz y Luciano Rodríguez acumularon 6 puntos en la tabla quedando en una posición privilegiada para su tercer compromiso.

Fue Venezuela otra vez la víctima de la Celeste que con goles de Fabricio Díaz, Álvaro Rodríguez (X2) e Ignacio Sosa, compraron su tiquete a Indonesia con un resultado final de 4-1. Ahora, al igual que Brasil con el objetivo principal cumplido, buscarán poner la cereza en el pastel con el título.