Diez voces de la política capitalina se manifestaron a favor y en contra de las declaraciones del gobierno Petro frente al metro

Voces a favor y en contra de posición del gobierno Petro frente al metro (Colprensa - Camila Díaz)

Poco después de que el mismo presidente, Gustavo Petro, dejara clara su posición frente a la Primera Línea del Metro de Bogotá, en cuanto a que insistirá para que se subterranice una parte de su tramo sobre la avenida Caracas (pese a que Metro Línea 1 no lo recomendó e incluso dijo que sería peligroso avanzar por ese camino), el 2 de febrero el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, supeditó el avance de otras obras a la inclusión de las modificaciones que quiere la Casa de Nariño.

Metro de Bogotá: esta sería la opción que estaría manejando el Gobierno nacional para que un tramo sea subterráneo El Estado tendría asumir el 100% del costo del tramo subterráneo, por lo que su financiación sería incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, que debe ser aprobado por el Congreso VER NOTA

“Es muy claro: si no se aceptan, como se ha venido diciendo, que se hagan las modificaciones propuestas dentro del marco jurídico, pues el gobierno también, en la medida en la que financia el 70% de los otros proyectos, pues esos proyectos también se tendrán que parar”, indicó este jueves en horas de la mañana el ministro Reyes.

Ante esta declaración, varios concejales, parlamentarios y personalidades de la política capitalina se manifestaron en contra de esta advertencia, que muchos leyeron como un chantaje abierto a la ciudad de Bogotá.

Marisol Gómez - Concejal Nuevo Liberalismo

Una de ellas fue la cabildante del Nuevo Liberalismo, Marisol Gómez, que no vio con buenos ojos esta declaración: “”Efectivamente la nación financia el 70% de los recursos del Metro de Bogotá, pero lo que se le olvida decirle el Gobierno nacional al país es que el 70% de la plata del metro no sale del bolsillo del presidente de la República. Sale del bolsillo de todos los colombianos. Los sobrecostos de cambiar la obra, que no solo serán en plata, sino también en tiempo, saldrán de los bolsillos de los colombianos”.

Gobierno Petro amenazó a la alcaldesa Claudia López: si el metro de Bogotá no va subterráneo se podrían parar inversiones en la movilidad de la ciudad El ministro de Transporte Guillermo Reyes aseguró este jueves que si la administración de la Capital no acepta las modificaciones propuestas por el Gobierno nacional los otros proyectos de movilidad de la ciudad tendrían que pararse VER NOTA

Y añadió que “ni el presidente, ni el ministro de Transporte, incluso ni la alcaldesa, ni los concejales (que por lo general van en camionetas blindadas) son los que van a usar el metro”, concluyó.

Humberto Amin - Concejal Centro Democrático

Otro de los concejales que protestó ante la declaración del presidente fue Humberto Amin (Centro Democrático), que precisó lo siguiente: “El Gobierno de Gustavo Petro acaba de tomar la decisión más mezquina y caprichosa para Bogotá. Que si no se hace subterránea la primera línea del Metro, mirará como suspende el 70% de los otros proyectos que financia la nación. ¿Qué va hacer la alcaldesa Claudia López? Si el Metro de Bogotá no se hace como yo diga, no hay Metro. Trínese y cúmplase. Firma: Gustavo Petro”, indicó el concejal Amin.

Samir Abisambra - Concejal Partido Liberal

Otro de los concejales que se manifestó en contra de la advertencia de la cartera de Transporte fue el expresidente del Concejo, Samir Abisambra, que fue claro en su mensaje:

Políticos rechazan “chantaje” por el Metro de Bogotá: “Este alumno aventajado de Chávez cada día muestra más su talante de dictador” Ante las declaraciones del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, de que el Gobierno nacional podría condicionar los recursos para los proyectos de movilidad en Bogotá, desde distintos sectores alzaron la voz VER NOTA

“No hay nada peor que el chantaje en la política. El capricho del presidente Petro va a detener el desarrollo de Bogotá y el de una mejor movilidad. Es inaudito que suceda esto con el Gobierno nacional. El presidente está chantajeando políticamente no a la alcaldesa sino a Bogotá. Es absurdo que diga que si no es subterráneo no va a financiar lo que le corresponde a la Nación. Le exigimos que acompañen este metro y que tengamos un mejor sistema de transporte masivo para que los bogotanos tengamos un día más amable y equitativo. No nos dejemos chantajear por parte del Gobierno nacional”, señaló este 2 de febrero el concejal Abisambra.

Manuel Sarmiento - Concejal Dignidad

Otro de los concejales que se manifestó en contra de la advertencia de la cartera de Transporte fue Manuel Sarmiento (Dignidad), que siempre ha estado a favor del metro subterráneo:

“Aunque el metro elevado-privatizado es altamente inconveniente, eso no autoriza a Gustavo Petro a proceder de manera autoritaria y amenazante para imponerse. Pésimo precedente contra los gobiernos locales. Es muy grave la actitud autoritaria y amenazante del presidente Petro para hacer lo que él diga. Dejaría un pésimo antecedente con el que cualquier jefe de Estado podría extorsionar a los gobiernos locales”, precisó el concejal.

Andrés Forero - Representante a la Cámara por Bogotá, Centro Democrático

Otro de los que se manifestó fue el exconcejal y actual representante a la Cámara por Bogotá Andrés Forero (Centro Democrático), que aludió, como lo había hecho previamente, la alcaldesa Claudia López, a cómo fue Bogotá la que le dio al presidente la victoria en la segunda vuelta electoral:

“Es inaceptable que Gustavo Petro y su inefable ministro de Transporte, Guillermo Reyes, chantajeen a los alcaldes amenazándolos con frenar proyectos si no se someten a los caprichos presidenciales. Bogotá le dio el triunfo al presidente Petro en la segunda vuelta electoral y a cambio de eso la dejará sin metro. Así paga el diablo…”, indicó el parlamentario del Centro Democrático.

Claudia López - Alcaldesa Mayor de Bogotá

Y es que, la misma alcaldesa Claudia López había dicho con toda claridad el 1 de febrero lo siguiente: “La financiación de la primera y de la segunda linea está asegurada y contratada. No se debería poder complicar. Yo francamente no me imagino al presidente haciendo un chantaje a la ciudad de Bogotá. ¿A la ciudad que lo eligió? ¿Le va a decir a Suba y a Engativá que le va a quitar la plata si no hacemos la primera línea del Metro subterránea como él quiere? Francamente no me lo imagino haciendo eso”, indicó la alcaldesa López.

Carlos Fernando Galán - Excandidato a la alcaldía

Otra de las personas que trinó frente a la declaración del ministro Reyes fue el exconcejal y candidato a la alcaldía hace cuatro años, Carlos Fernando Galán, que al compartir el video del ministro trinó lo siguiente:

“Los bogotanos quieren metro, no peleas entre políticos, no guerras de egos. Alcaldesa Claudia López, si en algo puedo contribuir para defender el metro y los demás proyectos de Bogotá, cuente conmigo. El proyecto del Metro en curso es el que se viabilizó, está contratado, financiado y en construcción. En lugar de ponerlo en peligro, en un limbo jurídico, demorarlo 7 años y aumentar costos con cambios de fondo, deberíamos vigilarlo para que termine bien y concretar la segunda línea”, enfatizó el excandidato a la alcaldía.

Voces a favor

Katherine Miranda - Representante a la Cámara por Bogotá, Alianza Verde

Otra de las voces a favor de la intención presidencial de subterranizar un tramo de la Primera Línea, aunque tampoco se refirió en específico a la declaración del ministro Reyes a Bogotá, fue la representante a la Cámara por la ciudad, Katherine Miranda (Alianza Verde):

“¡Llegó a la Alcaldía con MENTIRAS! Apoyando el metro subterráneo. Prometiendo que no haría Transmilenio por la Séptima ni por la Avenida 68. ¿Y hoy se rasgan las vestiduras porque se quiere hacer respetar las propuestas por las que la gente votó? Presidente Gustavo Petro: todo mi apoyo”, indicó la parlamentaria este 2 de febrero.

Diego Cancino - Concejal Alianza Verde

Aunque no se manifestó específicamente con relación a lo que dijo el ministro Reyes, el concejal de la Alianza Verde, Diego Cancino, se refirió al metro de Bogotá y se manifestó a favor de que se subterranice el mismo:

“Los mismos que hoy dicen “Bogotá se respeta” fueron los que prometieron no hacer TransMilenio por la Séptima, ni por la Avenida 68 y hoy lo están haciendo. ¿Por qué se oponen al metro subterráneo sabiendo que es mejor y lo han respaldado? Acá los mezquinos con la ciudad son otros”, indicó el concejal Cancino.

Carlos Carrillo - Concejal Polo

Y aunque tampoco se refirió en específico a la declaración ministerial, el concejal del Polo Carlos Carrillo, apoyó decisión del presidente Gustavo Petro y le refrescó la memoria a la ciudadanía con relación a una acción de Claudia López antes de que fuera alcaldesa:

“Todo mi apoyo, presidente. Bogotá y la nación no pueden dilapidar 5000 millones de dólares en un alimentador de Transmilenio. Los que insisten en defender ese esperpento son los que quieren un siglo más de buses pegados por toda Bogotá (...) ¿El proyecto ganó en las urnas? ¡Por favor! Claudia López ganó a pesar de sus mentiras y sus ambigüedades sobre el Transmimetro de Enrique Peñalosa. No se le olvide que la misma López coadyuvó la demanda del POLO contra el proyecto, obvio puro show de campaña”, trinó el cabildante.