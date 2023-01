Shakira replicó a bebé que se hizo viral por preferir la “Music Sessions #53″ sobre un flamenco

La menor prefirió bailar Music Sessions #53 en lugar de un flamenco que le puso la madre y quedó grabado en video

Shakira sigue ganando terreno en las redes sociales con la Music Sessions #53 junto a Bizarrap con la que lanzó fuertes ataques contra de Gerard Piqué, su exsuegra, Montserrat Berbabéu, y la deuda que tiene con la Hacienda española. Y es que no es para menos, pues la artista ha roto varios récords con el tema musical y sigue conquistando corazones, en esta oportunidad, son los niños quienes piden a gritos la canción.

A través de sus InstaStories, la intérprete de Te Felicito y Monotonía, compartió el tierno video en el que se ve a una niña parada frente al televisor y allí, se alcanza a ver que dentro de las principales reproducciones está el tema SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53. La niña le indica a su madre que de le play a la canción, pero ella, para que los seguidores vieran la reacción, le dice: “vamo’a poner un flamenquito”.

Acto seguido, la menor se molesta y le hace un gesto con su mano para indicar que “No”, que esa no era la canción que quería escuchar: “¿No quieres esa? Vale”, por lo que entre sus tiernos gritos sigue diciendo que no. La progenitora retrocede a la lista de reproducción y le vuelve a pregunta a su hija que si es la de Shakira, y da clic a la canción de la colombiana.

Shakira enterneció las redes sociales con publicación de una niña bailando al ritmo de la Music Sessions #53. @shakira/Instagram

Al instante en que se reproducen los primeros acordes, la menor como si se tratara de una barranquillera más, comienza a mover sus caderitas por todo el salón en el que está ubicado el televisor.

“Perdón ya cogí otro avión, aquí no vuelvo no quiero otra decepción… Tanto que la dabas de campeón, pero cuando te necesitaba diste tu peor versión. Sorry, baby, hace rato, que yo debí botar ese gato…”, se escucha de fondo, mientras la niña baila, da vueltas en círculos y enamora a los seguidores.

La barranquillera acompañó esta publicación con un emoticón de carita con ojos de enamorado y etiquetó al rapero argentino Bizarrap.

Noticia en desarrollo…