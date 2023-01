Miguel Ángel López se fue de frente en contra del Astana por su salida, “me sacaron de una patada”

El ciclista colombiano habló de su salida del Astana, equipo con el que se reencontrará en la Vuelta a San Juan. @team_medellin - Twitter

Miguel Ángel López se convirtió en uno de los fichajes más importantes en el ciclismo colombiano. El corredor de 28 años de edad es la gran incorporación del Team Medellín para la temporada 2022 y uno de los retos más importantes lo tendrá en apenas unos días cuando dispute la Vuelta a San Juan, carrera de siete días que contará con la participación de varias escuadras World Tour, entre ellos su exequipo, el Astana Qazaqstan Team.

La salida del colombiano del Astana no se dio de la mejor manera y es que Astana tomó la decisión luego de que descubrieran una posible conexión entre el pedalista de Pesca y el Dr. Marcos Maynar, quien está relacionado con una red de dopaje en Europa. Tras esto, Superman López tomó la decisión de volver al país y firmó con el Team Medellín, esto con el objetivo de dejar atrás los malos momentos que pasó en 2022.

En un diálogo con ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio, el corredor colombiano se refirió a lo sucedido con el equipo kazajo, afirmó que desde que salió de la escuadra no volvió a tener contacto con nadie del equipo, aseveró que le dieron la espalda y cuando lo sacaron ya muchas plantillas estaban cerradas, por lo que fue complicado encontrar un lugar para seguir en competencia en el viejo continente.

“Es un tema complejo y delicado que hace mucho daño, aspiro que pronto las cosas se puedan aclarar y hoy tengo licencia para competir. Me dieron la espalda, me sacaron con una patada de una y desde ese día no he hablado con nadie del equipo. Me dijeron que me iba cuando ya muchas plantillas habían cerrado, entonces fue muy complicado encontrar equipo. Tengo mis controles del pasaporte biológico antidoping sin ninguna tacha y eso es lo que cuenta, hoy tengo autorización de competir en cualquier equipo”, afirmó Superman López.

Miguel Ángel López es uno de los corredores más experimentados del país y su gran trayectoria lo ubican como uno de los corredores favoritos a los diferentes títulos por los que competirá el Team Medellín en 2023. Su primera victoria se dio en la Vuelta a Villeta, allí dejó en evidencia que su condición física es inmejorable y está listo para afrontar la temporada.

Para Miguel Ángel López el objetivo más importante en esta temporada es, “disfrutar, estar en Colombia, estar con mi familia y con la afición. Cada momentico, disfrutarlo al máximo. Sin presión. El ritmo en carrera es diferente, allá hay muchos factores que se cuenta, pero estamos bien. Yo creo que sí voy a estar en el Campeonato Nacional de Bucaramanga”.

El corredor estará presente en la Vuelta a San Juan junto al Team Medellín. @team_medellin - Twitter

La Vuelta a San Juan

La competencia argentina significa para muchos corredores el inicio oficial de la temporada. La carrera se desarrollará entre 22 al 29 de enero, contará con siete etapas, cinco de ellas llanas y dos de alta montaña, contará con la participación de ocho equipos World Tour, cinco Pro Tour, ocho equipos continentales y cuatro selecciones nacionales.

Además de Miguel Ángel López, en la carrera también estarán presentes varios corredores colombianos como es el caso de Egan Bernal, quien será el líder del INEOS Grenadiers, junto a él estará en el equipo el corredor Daniel Felipe Martínez y Brandon Rivera, además los pedalistas Fernando Gaviria, Einer Rubio, Sergio Higuita, Harold Tejada, entre otros. Superman López también se verá la cara con corredores de gran experiencia y enorme trayectoria internacional como es el caso de Remco Evenepoel, Filippo Ganna, Elia Viviani, Fabio Jakobsen, Sam Bennett, Peter Sagan, entre otros.

