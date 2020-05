Una de las principales problemáticas que debieron enfrentar el mes pasado las producciones regionales, fue el relacionado al cumplimiento de las obligaciones impositivas y el pago de servicios. El 29% de los productores no pudo hacer frente al pago de los servicios públicos. “Un porcentaje alto pero que, en algunos sectores no agropecuarios, llegó al 80%”, manifestaron desde CAME. Y entre los que no pudieron cubrir servicios, las tarifas de luz aparecen como el principal problema para el 50% que las dejó de pagar. “Cabe mencionar que en las economías regionales hay muchas producciones que son electrodependientes, como ser la olivicultura, la vitivinicultura y la horticultura, por sólo mencionar algunas, las cuales deben recurrir a pozos profundos para poder regar”, agregaron.