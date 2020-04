“No vamos a permitir ningún incremento de impuestos porque no podemos más y el productor no tiene margen para subsistir”, dijo el dirigente rural, y agregó: “No es que no queremos pagar impuestos, es que los números no dan. Queremos que el Gobierno escuche este mensaje y reciba nuestra información, y que no preste atención a sectores que ideológicamente se equivocan con los datos que aportan, ya que tienen una visión del campo de hace 100 años”.