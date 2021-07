LIMA 2019: Mas de 1800 Deportistas En Parapanamericanos

Un total de 1890 Para deportistas de 33 países estarán compitiendo, entre el 23 de agosto y el 1 de setiembre próximo, en los Juegos Parapanamericanos, cita de la que nos separan exactamente 200 días, como recordó el Comité Organizador de Lima 2019.

Será la cita Para deportiva más grande de la historia de América, pues los competidores participarán en 17 Para deportes, incluyendo Para bádminton, Tiro Para deportivo y el Para taekwondo, que debutan en estas competencias.

"En Villa El Salvador se está haciendo la Villa Parapanamericanos. Allí estamos construyendo 1096 departamentos, de los cuales 330 son para personas con discapacidad. Cada departamento tiene tres habitaciones, sala comedor y cocina, y baño adaptado. Todo el edificio, en realidad, está preparado para personas que deban trasladarse en silla de ruedas. Los Juegos están pensando en temas de accesibilidad. Nunca antes se ha construido en el país", afirmó el Presidente de Lima 2019, Carlos Neuhaus Tudela.

Los Juegos Parapanamericanos tendrán un enorme impacto en la sociedad, reconoció Neuhaus, destacando el legado que dejará en el aspecto social (las relaciones con las personas con discapacidad), el de infraestructura (nuevos polideportivos, estructura accesible, estándares de buenas prácticas, guías de accesibilidad y señalética) y en el deportivo, donde se espera conseguir excelentes resultados.

Perú tendrá en Lima 2019 la mayor delegación de toda su historia en unos Juegos Parapanamericanos. Según indicó Lucha Villar, presidenta de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú (ANPPERÚ), la delegación nacional estará conformada por unos 120 Para deportistas.

Entre ellos, destacan el tirador Jorge Arcela, reconocido la semana pasada como el Mejor Para deportista del 2018; así como la Para badmintonista y Embajadora Lima 2019, Pilar Jáuregui; los atletas Carlos Felipa y Jesús Castillo, entre otros.

LOS ESCENARIOS

Los Juegos Parapanamericanos tendrán cuatro grandes escenarios de competencia. En la Villa Deportiva Nacional (VIDENA) estarán en competencia Para atletismo, Para natación, Básquetbol en silla de ruedas, Para powerlifting, Judo, Para bádminton, Para tenis de mesa y Para ciclismo de pista.

En la Villa Regional del Callao se disputarán las pruebas de Voleibol sentado, Golbol y Para taekwondo; fútbol 5 y fútbol 7, en Villa María del Triunfo; Boccia y Rugby en silla de ruedas, en Villa El Salvador; a los que se sumarán Para ciclismo de ruta en la Costa Verde, Tiro Para deportivo en Las Palmas y tenis en silla de ruedas en el Lawn Tennis de la Exposición.

