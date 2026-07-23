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Leire se concertó con Serrano para "ayudar" a Sánchez tras su periodo de reflexión y perseguir a "la gente mala" - Clone - Clone

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La exmilitante socialista Leire Díez y el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano se unieron para “ayudar” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante los cinco días de reflexión que se tomó en abril de 2024 para decidir su futuro. En ese contexto, también ella se refirió a “matar políticamente” a “la gente mala”, según la investigación.

Se trata de mensajes analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, aportado a la causa en la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz indaga sobre una presunta trama que habría tratado de desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno.

La UCO manifiesta que todas las comunicaciones entre ellos que han analizado “apuntarían a que ambos habrían trabajado estrechamente en la consecución de los objetivos de la supuesta organización”.

El juez Pedraz ya situó a Díez como la supuesta coordinadora de la presunta trama, que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán, y los agentes ahora señalan que existen “indicios” de que Serrano, que antes de presidir Correos (2018-2023) fue jefe de gabinete de Sánchez en el PSOE (2014-2018), tuvo “participación”.

Los investigadores relatan que Díez y Serrano mantuvieron conversaciones con motivo de la publicación por Sánchez de su “Carta a la ciudadanía” el 24 de abril de 2024, a raíz de la imputación de su esposa, Begoña Gómez, por el juez Juan Carlos Peinado.

Un anuncio del jefe del Ejecutivo que habría motivado, indican, que al día siguiente ambos acordaran desplazarse el día 26 hasta la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz.

En este punto, la UCO recuerda que ese día, que era viernes, se produjo una reunión en la sede socialista a la que habrían asistido, “al menos”, Díez, Serrano, Cerdán, el empresario Javier Pérez Dolset --también imputado--, el que era director de Comunicación Ion Antolín, el diputado Juan Francisco Serrano y Antonio Hernando, entonces director adjunto del Gabinete de Sánchez en Moncloa.

Fue en esa reunión cuando ella y Pérez Dolset habrían presentado una serie de audios relacionados con actuaciones supuestamente desarrolladas por el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Momentos después, añade, Díez y Serrano intercambiaron llamadas y mensajes que podrían referirse a la grabación de una reunión entre Villarejo y Francisco Martínez, que fue secretario de Estado de Seguridad en el Gobierno de Mariano Rajoy, en la que “se habría conversado acerca de los negocios del suegro” de Sánchez.

“EL JEFE NOS VA A PONER EN UN ALTAR”

Y apuntan que, por aquellos días, Díez y la ex ‘mano derecha’ de Sánchez en el partido pasaron a comunicarse a través de una aplicación que “se suele asociar con un mayor grado de seguridad en las comunicaciones” y la convirtieron en su “canal prioritario”.

Los agentes señalan que la mañana del 29 de abril, poco antes de que el jefe del Ejecutivo anunciase su decisión de continuar en Moncloa, Díez mensajeó a Serrano para decirle que estaba “nerviosa por lo que vaya a hacer” Sánchez. “La movida empieza después, decida lo que decida”, respondió él.

Díez también preguntó a Serrano: “Nosotros tendremos que seguir con lo que empezamos el viernes, ¿no?”, y él respondió: “En principio sí pero vamos a ver cómo van los acontecimientos”, algo que, según la UCO, “parecería que guardaba relación con ‘lo de los audios’”.

“A este hombre hay que ayudarle. Se lo merece”, continuó ella, a lo que Serrano le dijo que “se tiene que dejar”. “El jefe nos va a poner en un altar”, apostilló Díez.

Igualmente, la Guardia Civil recoge que, el 20 de mayo de aquel año, Díez habló con el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y en la conversación hizo referencia a su trabajo con “Juanma” para combatir “a la gente mala”.

“A estas alturas solo queda matar a la gente mala. Y cuando digo matar, digo matar políticamente, obvio. De eso nos estamos ocupando Juanma y yo”, aseguró la exmilitante por mensaje.

Los agentes exponen que, con posterioridad al periodo de reflexión del presidente del Gobierno, existen “numerosas referencias” a la integración de Serrano en las actividades de la supuesta organización, puntualizando que habría asistido con Díez y Cerdán a al menos otra reunión en Ferraz, el 6 de mayo de aquel año.

En este contexto, hacen hincapié también en que Díez y Serrano hablaron de que el exdirigente andaluz Gaspar Zarrías, que figura entre los imputados de la causa, quedaría al cargo de los asuntos de carácter jurídico.

A lo que agregan que, aquel verano, Díez habría informado al expresidente de Correos de sus encuentros con Villarejo: “El de la boina ha dado algunos papeles muy buenos para el jefe”. “¿Y te ha contado algo interesante?”, inquirió él. “Sí”, afirmó ella.

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