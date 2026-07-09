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Brasil decidirá sobre subsidio a la gasolina la próxima semana, planea reestructurar deuda

En una entrevista concedida a una emisora de radio local, Durigan señaló que el Gobierno había previsto inicialmente aplicar la medida esta semana, tras la supresión parcial de las desgravaciones fiscales relacionadas con el diésel anunciada la semana pasada.

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FOTO DE ARCHIVO: Un empleado trabaja en una gasolinera donde se muestran los precios del combustible en un cartel en Río de Janeiro, Brasil. 18 de marzo de 2026. REUTERS/Pilar Olivares/Archivo
FOTO DE ARCHIVO: Un empleado trabaja en una gasolinera donde se muestran los precios del combustible en un cartel en Río de Janeiro, Brasil. 18 de marzo de 2026. REUTERS/Pilar Olivares/Archivo

Por Marcela Ayres

BRASILIA, 9 jul (Reuters) - La decisión de Brasil de eliminar un subsidio a la gasolina se ha pospuesto hasta la próxima semana, dijo el jueves el ministro de Hacienda, Dario Durigan, alegando la incertidumbre en torno a la guerra con Irán, que ha provocado un nuevo repunte de los precios del petróleo.

En una entrevista concedida a una emisora de radio local, Durigan señaló que el Gobierno había previsto inicialmente aplicar la medida esta semana, tras la supresión parcial de las desgravaciones fiscales relacionadas con el diésel anunciada la semana pasada.

Sin embargo, el conflicto en Oriente Medio sigue siendo muy incierto, lo que exige cautela a la hora de tomar decisiones sobre la retirada de las ayudas para proteger a los consumidores de las subidas bruscas de precios, añadió.

Las recomendaciones del equipo económico al presidente Luiz Inácio Lula da Silva reflejan el enfoque del Gobierno de izquierda ante el aumento de los ingresos petroleros, dado que la mayor economía de América Latina es exportadora neta de petróleo.

Por otra parte, se espera que la mezcla de etanol en la gasolina aumente del 30% al 32% en los próximos días, señaló Durigan, quien añadió que el equipo económico también apoya el aumento de la mezcla de biodiésel en el diésel este año.

PROGRAMA DE DEUDA RURAL PREVISTO EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

Tras más de un año de conversaciones con el sector agrícola, el Gobierno emitirá en los próximos días un decreto para permitir la reestructuración de la deuda rural, dijo Durigan.

La medida ofrecerá una alternativa a un proyecto de ley que se encuentra actualmente en el Congreso y que el Gobierno considera excesivamente amplio.

Se prevé que el programa cueste al erario público entre 2.000 y 3.000 millones de reales (entre 389 y 583 millones de dólares) al año, sin contar los costos de las subvenciones implícitas, para un volumen de deuda renegociada que debería ascender a “algo más de 100.000 millones de reales”, señaló.

Para poder acogerse a las condiciones de pago más favorables, los prestatarios deberán demostrar que han sufrido pérdidas graves en cosechas sucesivas debido a condiciones meteorológicas adversas, como sequías e inundaciones.

Los agricultores que hayan sufrido pérdidas superiores al 30% debido a la volatilidad de los precios también podrán acogerse al programa.

En los casos relacionados con el clima, los productores podrán renegociar sus deudas a lo largo de 10 años, con un período de carencia de dos años y sin necesidad de pago inicial, señaló Durigan.

(1 dólar = 5,1410 reales)

(Reporte de Marcela Ayres; edición de Jan Harvey y Joe Bavier; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

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