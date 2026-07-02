prueba liveblog 28/09

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21:14 hs02/07/2026

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21:15 hs02/07/2026
Lamine Yamal (c) de España disputa el balón con Konrad Laimer de Austria este jueves, en un partido por los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Austria en el estadio SoFi en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ David Toro
Lamine Yamal (c) de España disputa el balón con Konrad Laimer de Austria este jueves, en un partido por los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Austria en el estadio SoFi en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ David Toro
21:17 hs02/07/2026

Así te hemos contado el partido entre España y Austria en el Mundial 2026

El vestuario está confiado. Luis de la Fuente aseguró en rueda de prensa que “en una competición como esta hay que adaptarse e integrarse”

El partido entre España y Austria (REUTERS/Matthew Childs)
El partido entre España y Austria (REUTERS/Matthew Childs)

Retransmisión: La 1 (España)/DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports, Disney+ y Paramount+ (Argentina) / ViX (México) / DSports y Canal 5 (Uruguay) / DSports (Ecuador) / DSports y Win Sports (Colombia) / DSports y América Televisión (Perú) / Dsports (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)

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19:55 hs09/07/2026

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Sep 27, 2026; Columbus, Ohio, USA; Inter Miami CF forward Leo Messi (10) watches as his teammates push and shove during the second half against the Columbus Crew at ScottsMiracle-Gro Field. Mandatory Credit: Joseph Maiorana-Imagn Images
Sep 27, 2026; Columbus, Ohio, USA; Inter Miami CF forward Leo Messi (10) watches as his teammates push and shove during the second half against the Columbus Crew at ScottsMiracle-Gro Field. Mandatory Credit: Joseph Maiorana-Imagn Images
19:55 hs09/07/2026

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20:00 hs09/07/2026

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18:42 hs31/07/2026
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha indicado este viernes que la crisis migratoria que se ha desatado en Ceuta "no es una guerra", sino que se trata de "seres humanos" que llegan "engañados" a la ciudad autónoma desde Marruecos.

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