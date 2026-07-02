prueba liveblog 28/09

Texto por fuera de bloque liveblog
21:14 hs02/07/2026
PRIMER BLOQUE
21:15 hs02/07/2026
21:17 hs02/07/2026
Retransmisión: La 1 (España)/DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports, Disney+ y Paramount+ (Argentina) / ViX (México) / DSports y Canal 5 (Uruguay) / DSports (Ecuador) / DSports y Win Sports (Colombia) / DSports y América Televisión (Perú) / Dsports (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)
19:55 hs09/07/2026
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19:55 hs09/07/2026
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20:00 hs09/07/2026
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18:42 hs31/07/2026