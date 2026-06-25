Componetes de nota para Copa del Mundo 2026 - Test

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W1: Match Stats
W2: Match Events
W3: Top Performers
W4: Seasonal Stats
W5: Match Preview
W6: Pass Matrix
W7: Referees
W8: Venues
W9: Grupos carrusel/grid
W10: Timeline
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