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Componetes de nota para Copa del Mundo 2026 - Test

A continuación detallamos componentes de mundial 2026 para incluir en notas

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FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - Torneo de eliminatorias de la Copa Mundial y sorteos de las eliminatorias europeas - Sede de la FIFA, Zúrich, Suiza - 20 de noviembre de 2025. Vista general de una réplica construida del Trionda, el balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. REUTERS/Denis Balibouse
FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - Torneo de eliminatorias de la Copa Mundial y sorteos de las eliminatorias europeas - Sede de la FIFA, Zúrich, Suiza - 20 de noviembre de 2025. Vista general de una réplica construida del Trionda, el balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. REUTERS/Denis Balibouse

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W1: Match Stats

W2: Match Events

W3: Top Performers

W4: Seasonal Stats

W5: Match Preview

W6: Pass Matrix

W7: Referees

W8: Venues

W9: Grupos carrusel/grid

W10: Timeline

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