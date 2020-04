“Al principio no tenía síntomas. Llamó al SAME para hacerse ver y le dijeron que no tenía nada. Luego fue al hospital y le diagnosticaron una laringitis. Ese mismo día estuvo en la casa de su padre, Roberto (85), quien sin saberlo ya estaba infectado por haber mantenido contacto con su mujer ”, relató a Infobae Isaac Heile Yabra (27), sobrino del rabino que actualmente vive en Israel.