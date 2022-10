Twitter planea desmantelar su fuerza laboral: quiere despedir al 75% de los empleados

Es probable que millones de usuarios sientan el impacto de tales despidos de inmediato (REUTERS/Robert Galbraith/File Photo)

Es probable que la fuerza laboral de Twitter se vea afectada por recortes masivos en los próximos meses, sin importar quién sea el dueño de la empresa, según muestran entrevistas y documentos obtenidos por The Washington Post, un cambio que probablemente tendrá un gran impacto en su capacidad para controlar el contenido dañino y prevenir crisis de seguridad de datos.

Musk les dijo a los posibles inversionistas en su acuerdo para comprar la empresa que planeaba deshacerse de casi el 75% de los 7.500 trabajadores de Twitter, reduciendo la empresa a una plantilla mínima de poco más de 2.000.

Incluso si el acuerdo de Musk con Twitter fracasa, y ahora hay pocos indicios de que lo hará, se esperan grandes recortes: la administración actual de Twitter planeó reducir la nómina de la compañía en alrededor de USD 800 millones para fines del próximo año, un número que significaría la salida de casi una cuarta parte de la fuerza laboral, según documentos corporativos y entrevistas con personas familiarizadas con las deliberaciones de la empresa. La empresa también planeó realizar importantes recortes en su infraestructura, incluidos los centros de datos que mantienen el sitio en funcionamiento para más de 200 millones de usuarios que inician sesión cada día.

El alcance de los recortes, que no se informó anteriormente, ayuda a explicar por qué los funcionarios de Twitter estaban ansiosos por vender a Musk: la oferta de Musk de USD 44 mil millones, aunque hostil, es un boleto de oro para la empresa en apuros, lo que podría ayudar a su liderazgo a evitar anuncios dolorosos que habría desmoralizado al personal y posiblemente paralizado la capacidad del servicio para combatir la desinformación, la incitación al odio y el spam.

Es probable que millones de usuarios sientan el impacto de tales despidos de inmediato, dijo Edwin Chen, un científico de datos que anteriormente estaba a cargo de las métricas de spam y salud de Twitter y ahora es director ejecutivo de la empresa emergente de moderación de contenido Surge AI. Dijo que si bien creía que Twitter tenía exceso de personal, los recortes propuestos por Musk eran “inimaginables” y pondrían a los usuarios de Twitter en riesgo de piratería y exposición a material ofensivo como la pornografía infantil.

“Sería un efecto en cascada”, dijo, “en el que los servicios dejarían de funcionar y la gente permanecería sin tener el conocimiento institucional para recuperarlos, y estaría completamente desmoralizada y con ganas de irse”.

Se espera que Twitter y Musk cierren la compra el próximo viernes. La planificación del cierre avanza aparentemente de buena fe después de meses de batallas legales, dicen personas familiarizadas con las negociaciones que hablaron bajo condición de anonimato para discutir las deliberaciones internas. Si se cierra el trato, Musk se convertiría inmediatamente en el nuevo propietario de Twitter.

Twitter no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

“La parte fácil para Musk fue comprar Twitter y la parte difícil es arreglarlo”, dijo Dan Ives, analista financiero de Wedbush Securities. “Será un desafío hercúleo cambiar esto”.

Nell Minow, un experto en gobierno corporativo que es vicepresidente de ValueEdge Advisors, dijo que Musk probablemente estaba comprando planes ambiciosos para posibles inversores, pero enfrentará desafíos en la implementación de sus propuestas.

“Tiene que ser capaz de mostrar si hace esos cortes, ¿qué sucede después?” ella dijo. “¿Con qué lo va a reemplazar, AI?”.

Los ejecutivos de la compañía les han dicho repetidamente a los empleados que no hay planes de despido inmediato durante las reuniones del ayuntamiento. En el único ayuntamiento al que asistió, en junio, a Musk se le hizo una pregunta sobre los despidos. Respondió que no veía una razón por la que los empleados de bajo rendimiento deberían seguir empleados.

Pero los nuevos detalles, que reflejan las conversaciones de los últimos meses, resaltan la naturaleza extrema de la transformación planificada de Twitter por parte de Musk en medio del desafío de hacer que la empresa en dificultades sea más rentable. Twitter nunca ha alcanzado los márgenes de beneficio o el tamaño de otros sitios sociales como Meta y Snap. Y el plan de Musk de privatizar la compañía, liberándola de tener que complacer a Wall Street, fue una razón clave por la que el ex director ejecutivo y cofundador Jack Dorsey apoyó la oferta de Musk.

Musk y sus representantes no respondieron a las solicitudes de comentarios.

La saga de la montaña rusa de meses de duración de la oferta intermitente de Musk por la propiedad, junto con una tensa batalla legal, ha dejado a Twitter maltratado y magullado. Se enfrenta a un desgaste significativo de los trabajadores, una contratación más lenta, proyectos estancados y un precio de las acciones volátil.

Recientemente, Andrea Walne, socia general de Manhattan Venture Partners, una firma que ha invertido en el acuerdo, dijo a Business Insider que cree que Twitter vale solo USD 10 mil millones a USD 12 mil millones y que otros socios estaban tratando de salir. El propio Musk dijo que él y sus inversores estaban “obviamente pagando de más” por el sitio durante la llamada de ganancias de Tesla el miércoles. Walne no respondió a las solicitudes de comentarios.

Musk ha sugerido que aflojará los estándares de moderación de contenido y está a favor de restaurar la cuenta del expresidente Donald Trump (el martes publicó un meme de él mismo, Kanye West y Trump, cada uno sosteniendo una espada para la compañía de redes sociales que posee o está en proceso de comprar).

Musk les ha dicho a los inversionistas que planea duplicar los ingresos en tres años y triplicaría la cantidad de usuarios diarios que pueden ver anuncios en el mismo período, aunque ofreció pocos detalles sobre cómo lograría esos objetivos.

Twitter estima que sus usuarios activos diarios monetizables (MDAU), definidos como la cantidad de usuarios elegibles para ver anuncios, es de 237,8 millones, un 16,6% más que en el mismo trimestre del año pasado. Pero los documentos que surgieron en la batalla judicial de Twitter con Musk apuntan a números mucho más bajos, y el lado de Musk afirma, utilizando los propios datos de Twitter, que menos de 16 millones de usuarios ven la gran mayoría de los anuncios.

Además, el tiempo que esos usuarios pasan navegando en Twitter disminuyó un 10% en el transcurso de 2021 y solo se recuperó ligeramente en el primer trimestre de 2022, según las entrevistas.

Destripar y luego remodelar la fuerza laboral mediante la recontratación de personas elegidas es una gran parte de las ambiciones de Musk, según entrevistas y documentos. Aunque Musk indicó anteriormente que estaría dispuesto a recortar personal (los documentos legales muestran que estuvo de acuerdo con un amigo por un mensaje de texto que decía que el número de empleados de la empresa no justificaba sus ingresos en comparación con otras empresas tecnológicas), no ha ofrecido números específicos públicamente.

En presentaciones preparadas para inversionistas y otras partes interesadas, las proyecciones comerciales optimistas de Musk se vieron impulsadas en parte por fuertes recortes de empleos en lo que se denominó una organización “inflada”. Un posible inversionista, que habló bajo condición de anonimato para describir con franqueza las propuestas de Musk, las comparó con adquisiciones apalancadas, en las que las empresas obtienen ganancias mediante recortes devastadores en la mano de obra y las operaciones.

Pero Musk les ha dicho a sus asociados que cree que reducir drásticamente la compañía es el primer paso para ejecutar una estrategia de recuperación que luego implicaría traer trabajadores más efectivos e innovaciones rentables. Esos incluyen la expansión de nuevos servicios que, según él, podrían generar más ingresos, como un negocio de suscripción donde las personas pagan para suscribirse a contenido exclusivo de figuras poderosas e influyentes. (Twitter está experimentando actualmente con un modelo de este tipo, llamado Twitter Blue).

Pero los propios datos de Twitter han encontrado que las suscripciones pueden no generar nuevos ingresos significativos, según las entrevistas. Esto se debe a que los usuarios que ven la mayor cantidad de anuncios, aproximadamente el 1% superior de los usuarios en los Estados Unidos, también son los que tienen más probabilidades de unirse a un servicio de suscripción. Si comenzaran a pagar una suscripción mensual y no tuvieran publicidad, el programa podría canibalizar la parte más lucrativa del negocio publicitario actual de Twitter.

El presupuesto de Twitter para el conteo de personal -aproximadamente USD1.500 millones el año pasado- incluye a muchos vendedores de anuncios muy bien pagados y varios miles de ingenieros. La empresa también gasta cientos de millones en la contratación de empresas que pagan a las personas para que revisen los informes sobre discursos de odio, pornografía infantil y otros contenidos desagradables y que infringen las reglas en Internet. Algunos de los recortes planificados se suspendieron a la espera de la venta a Musk, que se anunció en abril.

La compañía está instituyendo un sistema de revisión de desempeño llamado clasificación de pila que requiere que los gerentes califiquen a los empleados en una curva numérica, de modo que un porcentaje fijo de trabajadores siempre se marque como de bajo desempeño, según uno de los documentos de la compañía obtenidos por The Post. La medida ha sido protestada por miembros del personal, pero Twitter dice que otras compañías tecnológicas tienen las mismas prácticas.

El personal de recursos humanos de Twitter les ha dicho a los empleados que no están planeando despidos masivos, pero los documentos muestran que ya existían amplios planes para expulsar al personal y reducir los costos de infraestructura antes de que Musk ofreciera comprar la empresa. Luego, Musk se habría basado en esos planes apuntando primero a los de bajo rendimiento, personas que el sistema de recursos humanos de la compañía designó como “no encaminadas” o que recibieron una calificación inferior a 3 de 5, antes de pasar a otras fases de reducción.

Durante las semanas previas al anuncio de la adquisición, Musk y su abogado Alex Spiro presentaron a una multitud de inversionistas de élite en Silicon Valley y Wall Street un acuerdo que se presentó como una oportunidad no solo para transformar el bajo rendimiento de Twitter, sino también para trabajar con el célebre Almizcle. No todos los inversores potenciales recibieron los mismos detalles del equipo de Musk.

Algunos de los principales socios de Musk en el acuerdo, incluido el cofundador de Oracle, Larry Ellison, y el socio de Sequoia, Doug Leone, también eran partidarios de Trump y autoproclamados creyentes en el tipo de ideología de libertad de expresión que Musk prometió traer de vuelta a la plataforma. (Leone ya no es partidario de Trump, pero se dice que tiene una visión amplia de la libertad de expresión). El administrador de fondos de cobertura Kenneth Griffin, un partidario de Trump y el segundo mayor donante del Partido Republicano en el ciclo de mitad de período actual, también comprometió una cantidad menor, menos de USD 20 millones en comparación con USD 1 mil millones de Ellison, para el acuerdo, según pudo saber The Post.

Pero muchos patrocinadores notables potenciales pasaron.

Los gigantes de capital privado T. Rowe Price, TPG y Warburg Pincus, que en conjunto controlan más de 1,4 billones de dólares, decidieron no invertir después de que los representantes de Musk se acercaran a ellos, según personas familiarizadas con el proceso.

Y otros pesos pesados prominentes de Silicon Valley también dijeron que no. El fundador de LinkedIn, Reid Hoffman, ayudó a conectar a Musk con el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, como parte del proceso de recaudación de dinero, pero decidió no invertir, según personas familiarizadas con la situación. Hoffman es un importante donante demócrata y Musk en ese momento ya estaba hablando de restaurar a Trump.

Founders Fund, la firma de riesgo de Silicon Valley fundada por el multimillonario donante republicano Peter Thiel, también dijo que no. Thiel trabajó por primera vez con Musk en 2000 cuando los dos fusionaron sus empresas para formar PayPal, y los asociados de Thiel han dicho que es fanático de Musk al frente de Twitter.

No está claro si estos partidos no aceptaron la elevada proyección de Musk o si no querían involucrarse políticamente.

Algunos pasaron después de que las finanzas de la empresa y la propia situación de Musk comenzaran a parecer menos atractivas.

Una persona que perdió interés le dijo a The Post que estaba alarmado después de la recesión del mercado y el costo del acuerdo comenzó a afectar las finanzas de Musk y la joya de la corona de su cartera, Tesla.

No ayudó que Musk atacara implacablemente a Twitter y su liderazgo después de anunciar su adquisición, lo que hizo bajar el precio de sus acciones. El último giro de Musk solo se sumó a la sensación de caos.

“[Es] como si compraras un auto nuevo, decidiste que no lo querías y luego lo chocas”, dijo la persona. “Y luego dices ‘Me lo quedaré’”.

