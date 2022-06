Los CDC de EEUU recomiendan las vacunas contra el COVID-19 para los bebés a partir de los 6 meses

Vacunas Pfizer para bebés. (Foto: archivo)

Los asesores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomendaron el sábado por unanimidad las primeras vacunas contra el coronavirus del país para niños menores de 5 años, uno de los últimos pasos antes de que las vacunas de Moderna y Pfizer-BioNTech puedan administrarse a hasta 19 millones de niños en todo Estados Unidos.

Se espera que la directora de los CDC, Rochelle Walensky, apruebe la recomendación más tarde el sábado, lo que permitirá a algunos médicos, farmacias y otros proveedores comenzar a administrar las vacunas a partir del lunes. Las dosis comenzaron a enviarse el viernes tras la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos, que consideró que ambas vacunas eran seguras y eficaces.

La conclusión de este largo y deliberado proceso normativo, con la esperada firma final de Walensky al comienzo de la ajetreada temporada de viajes de verano, será un alivio para las familias que han visto en la falta de vacunación de los niños un importante obstáculo para las reuniones intergeneracionales. Las autoridades sanitarias tienen previsto intensificar las campañas públicas para fomentar la vacunación como arma aún infrautilizada contra la pandemia en curso.

Los pediatras que hicieron pedidos hace dos semanas esperan que las dosis lleguen en los próximos días. Algunos padres ansiosos están buscando citas para niños pequeños que quizá nunca hayan visto el interior de una tienda de comestibles durante una infancia severamente limitada por el miedo a la infección del covid-19. El gobierno de Biden planea establecer clínicas emergentes en museos y bibliotecas para niños.

Pero los padres, en consulta con los pediatras, tendrán que tomar una decisión sobre qué vacuna obtener. Pueden consultar en el sitio web Vaccines.gov las farmacias y los proveedores de atención sanitaria que disponen de la vacuna. Las farmacias están autorizadas a administrar las vacunas a niños de al menos 3 años de edad.

Las dos vacunas recién aprobadas emplean dosis diferentes, un número distinto de inyecciones y diferentes intervalos entre ellas. Los reguladores no favorecen a una sobre la otra debido a las diferencias en la forma en que se llevaron a cabo los ensayos clínicos, dijo la funcionaria de los CDC Sara Oliver.





Cualquiera de las dos vacunas es mejor que ninguna, dijo Oliver al Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los CDC durante su reunión de dos días que concluyó el sábado.

Los CDC hicieron hincapié en que los niños previamente infectados por el virus deben seguir siendo vacunados para garantizar la protección contra la reinfección. “Sabemos que tampoco somos buenos para predecir qué niños van a tener desgraciadamente resultados graves o incluso potencialmente mortales con una infección [por coronavirus]”, dijo Oliver el sábado. La vacunación es la forma más segura de obtener una amplia protección contra las variantes actuales y las que circulen en el futuro, dijo.

Las vacunas contra el covid-19 pueden administrarse al mismo tiempo que otras vacunas, incluso el mismo día, o en cualquier momento antes o después de otra vacuna, dijo.

En los ensayos clínicos participaron miles de niños durante la oleada de la variante omicrónica del pasado invierno. Los efectos secundarios de las vacunas fueron mínimos -el dolor en el lugar de la inyección es el más común- y fueron comparables a los que se observan en otras vacunas pediátricas.

Aunque las muertes de niños pequeños son relativamente infrecuentes en comparación con las de los adultos, el covid-19 es una de las principales causas de muerte entre los niños y adolescentes, incluidos los de 1 a 4 años, según los CDC. Durante la reunión del panel consultivo de los CDC, los profesionales médicos hicieron hincapié en que la enfermedad es lo suficientemente grave entre los jóvenes como para que deba tratarse como un riesgo similar al de otras enfermedades contra las que los niños se vacunan de forma rutinaria.

“Estos datos tan claros deberían acabar con el mito de que esta infección no es mortal en este grupo de edad”, dijo el viernes Sarah Long, miembro del panel y experta en pediatría y enfermedades infecciosas de la Universidad de Drexel.

“Quiero dejar claro para todos los padres y para el público que recomendamos esta vacuna”, dijo Long el sábado. “Todos los niños de seis meses o más deben ser inmunizados contra [el covid-19]”.

Esta luz verde final de los CDC a las vacunas pediátricas completa un esfuerzo científico y normativo histórico que comenzó a principios de 2020, cuando los fabricantes de vacunas se apresuraron a desarrollar una potente arma para combatir el nuevo coronavirus.

Las primeras vacunas llegaron a los brazos de los trabajadores sanitarios en diciembre de 2020, y en el transcurso del año siguiente se vacunó a la mayoría de la población. Los reguladores aprobaron refuerzos también para las personas mayores y aquellas con vulnerabilidad.

Pero el grupo más joven -de 6 meses a menos de 5 años- había quedado fuera de la campaña de vacunación hasta ahora, a la espera de que las investigaciones demostraran que las vacunas son seguras y eficaces y, lo que es más importante, que vale la pena recomendarlas para los bebés y los niños pequeños, que son los que tienen menos probabilidades de padecer un caso grave de covid-19.

Aunque la mayoría de los niños con covid-19 se recuperan sin problemas, los datos presentados al panel de los CDC el viernes dejaron claro que este virus altamente contagioso ha conseguido enfermar a miles de niños que hasta ahora eran demasiado pequeños para ser vacunados. Actualmente, los niños de 6 meses a 4 años tienen mayores tasas de visitas a urgencias y hospitalizaciones por covid-19 que los niños mayores, y más de la mitad de los niños más pequeños hospitalizados no tienen enfermedades subyacentes, según los datos de los CDC.

El virus ha matado a más de un millón de personas en Estados Unidos, el mayor número de muertes de cualquier nación durante la pandemia. Las vacunas han contribuido a reducir la tasa de mortalidad por infección, al igual que los tratamientos, incluidos los antivirales.

En los últimos meses, subvariantes del coronavirus con mutaciones que evaden los efectos neutralizadores de los anticuerpos de las vacunas o de la infección previa han recorrido el país, y los funcionarios gubernamentales están debatiendo si deben reformular las vacunas para adaptarse mejor a las nuevas cepas del virus y cuándo hacerlo.

Por ahora, las vacunas recién aprobadas son las mismas que siempre, con la diferencia de que los niños más pequeños recibirán dosis mucho más pequeñas.

Millones de padres con bebés y niños pequeños han esperado estas vacunas que consideran esenciales para reanudar los juegos en interiores, las fiestas de cumpleaños y otras reuniones con familiares y amigos.

Cuando el comité asesor de los CDC abrió su reunión en línea el viernes a los comentarios del público, Caitlin Komm, profesora de educación especial, dijo que su hijo de 21 años y medio nunca había entrado en una tienda de comestibles o en un museo y que estaba aprendiendo sobre el mundo a través de los libros. Dijo que su hija le dijo que algún día quería ir a un acuario como Jorge el Curioso. La niña también le hace pruebas de coronavirus a sus peluches y le dice: “No te preocupes, mamá, la prueba de covirus es negativa”, dijo Komm.

El impacto en el cuidado de los niños ha sido especialmente duro. Una encuesta de la Fundación Kaiser Family descubrió que los padres de niños menores de 5 años, los padres más jóvenes, los padres negros e hispanos y los padres con ingresos familiares más bajos eran más propensos a informar de interrupciones en el trabajo debido a las necesidades de cuidado de los niños que los padres de niños mayores, los padres blancos y los hogares con ingresos más altos.

Los expertos predicen que la aceptación inicial de la vacuna será modesta, y que muchos padres optarán por esperar. Otra encuesta reciente de la Kaiser Family Foundation reveló que sólo el 18% de los padres tiene previsto vacunar a sus hijos de inmediato, mientras que el 27% dijo que “definitivamente no” vacunará a sus hijos.

Los estados comenzaron a pedir las vacunas al gobierno federal hace dos semanas. Cuando se cerró el plazo para los pedidos anticipados el martes, los estados habían pedido 3,8 millones de dosis de los 10 millones de dosis de Pfizer y Moderna disponibles inicialmente, según un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Todos los estados, excepto Florida, pidieron dosis por adelantado. El departamento de salud de Florida dijo en un comunicado el jueves que no estaba participando en el “proceso de distribución de la vacuna enrevesada.” El departamento no recomienda la vacuna pediátrica contra el coronavirus para los niños sanos, según el comunicado, una política que va en contra de las directrices de los CDC. El viernes, después de la autorización de la FDA y de las críticas públicas a la decisión del estado de no preordenar las dosis, las autoridades sanitarias de Florida informaron a los pediatras de que podían hacer pedidos de las vacunas recién autorizadas.

Las dos vacunas utilizan la misma tecnología, pero difieren en aspectos clave.

El régimen de Moderna, para niños de 6 meses a 5 años, consiste en dos dosis de 25 microgramos cada una -un cuarto de la dosis para adultos- administradas con cuatro semanas de diferencia. Ha demostrado ser un 51% eficaz en la prevención de la enfermedad en niños de 6 meses a 2 años y un 37% en niños de 2 a 5 años. Moderna ha dicho que está probando una tercera dosis, o vacuna de refuerzo.

La vacuna de Pfizer-BioNTech, para niños de 6 meses a 4 años, consiste en tres inyecciones de 3 microgramos cada una -una décima parte de la dosis para adultos- y la tercera se administra al menos dos meses después de la segunda. Los datos preliminares sugieren que la eficacia de la vacuna contra la enfermedad sintomática es del 80%. Pero esa estimación se basaba en 10 casos de covirus 19.

Pfizer-BioNTech ha dicho que la eficacia de dos inyecciones era sólo del 28% para los niños de 6 meses a 4 años y, según la FDA, aún más baja para los niños de 6 a 23 meses.

Los funcionarios de salud pública han acogido las vacunas como la mejor herramienta para limitar el riesgo de casos graves de covid-19, y las abundantes investigaciones realizadas en los últimos dos años, tanto en ensayos clínicos como en datos epidemiológicos del “mundo real”, han demostrado que las personas no vacunadas tienen un mayor riesgo de sufrir un mal resultado de la enfermedad.

Entre los niños más pequeños de los ensayos clínicos, no había suficientes datos para hacer una estimación definitiva del beneficio contra la enfermedad grave, pero los investigadores creen que todos los indicios apuntan a que las vacunas ayudan a este grupo de edad de la misma manera que lo han hecho en grupos mayores.

Los pediatras y los defensores de la inmunización dijeron que muchos consultorios médicos están tratando de decidir qué vacuna pedir porque no quieren tener las dos marcas para no cometer errores porque una requiere tres inyecciones y la otra, sólo dos. Algunos médicos y padres pueden preferir las dos vacunas de Moderna por su comodidad, ya que la protección se activa antes que la serie de tres dosis de Pfizer-BioNTech.

Jason Terk, pediatra de Keller (Texas), dijo que se “inclina” por Moderna. La serie de tres dosis de Pfizer puede ser un reto, excepto para las “pocas familias muy motivadas que realmente quieren conseguirlo”, dijo en un correo electrónico a principios de la semana.

Pero dijo que Moderna se asocia con una mayor tasa de fiebres que son de leves a moderadas y “puede ser una venta más difícil para muchas familias que en su mayoría dudan de la gravedad del riesgo de covirus en esta población.”

No son muchas las familias que claman por las vacunas. “Sólo tengo unas pocas familias que me ladran sobre los menores de 5 años, pero es pronto”, dijo.

Rob Weiss, un pediatra de Sarasota, Florida, dijo que no pudo preordenar ninguna de las dos vacunas. Incluso después de recibir un correo electrónico del departamento de salud del estado el viernes con instrucciones para pedir la vacuna en línea, Weiss dijo que fue a la página web y “no había ningún lugar donde se puede hacer un pedido.”

“Es absurdo. Hemos estado esperando la vacuna”, dijo Weiss. Incluso si es capaz de pedir las dosis la próxima semana, “va a ser un retraso significativo para que los niños de Florida reciban la vacuna”.

Holly Chesnoff está entre los padres de la consulta de Weiss que han estado esperando ansiosamente las vacunas para su hija menor, Sydney, de 2 años.

“Seríamos los primeros en la fila, honestamente”, dijo Chesnoff, una educadora de Sarasota. Ella, su marido y su hija de 8 años se han vacunado; Chesnoff también se ha reforzado porque toma medicamentos inmunosupresores para su artritis reumatoide. Su madre, de 70 años, también vive con la familia.

Vacunar a Sydney no sólo protegería y aportaría la tan necesaria tranquilidad, sino que Chesnoff considera que forma parte de una obligación más amplia de proteger a su comunidad. Le frustra que los padres de Florida tengan que esperar más tiempo para las vacunas.

“Por todo lo que se habla de los derechos de los padres, yo debería tener derecho a acceder a algo que está aprobado”, dijo.

