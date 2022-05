Antes de la masacre, el tirador de Texas amenazaba adolescentes con violarlas o secuestrarlas

Salvador Ramos

Podía ser críptico, denigrante y aterrador, enviando mensajes furiosos y fotos de armas. Si no respondían como él quería, a veces las amenazaba con violarlas o secuestrarlas, y luego se reía de ello como una gran broma.

Pero las chicas y mujeres jóvenes que hablaron con Salvador Ramos por Internet en los meses anteriores a que supuestamente matara a 19 niños en una escuela primaria de Uvalde, Texas, rara vez lo denunciaron. Sus amenazas parecían demasiado vagas, dijeron varias en entrevistas con The Washington Post. Un adolescente que denunció a Ramos en la aplicación social Yubo dijo que no había ocurrido nada.

Algunos también sospecharon que se trataba de la forma de hablar de los adolescentes en Internet en estos días: una mezcla de rabia y misoginia tan predecible que apenas podían distinguirse. Una chica, hablando de momentos en los que él había sido espeluznante y amenazante, dijo que eso era simplemente “cómo es Internet”.

Tras el tiroteo escolar más mortífero de la década, muchos se han preguntado qué más se podría haber hecho, cómo un joven de 18 años que había vomitado tanto odio a tantos en la red pudo hacerlo sin provocar un castigo o dar la alarma.

Pero estas amenazas no habían sido descubiertas por padres, amigos o profesores. Fueron vistas por extraños, muchos de los cuales no lo conocían y sólo lo habían encontrado a través de las aplicaciones de mensajería social y vídeo que forman la base de la vida moderna de los adolescentes.

The Washington Post revisó los vídeos, los mensajes y los mensajes de texto enviados por Ramos y habló con cuatro jóvenes que habían hablado con él en línea, que hablaron bajo la condición de mantener el anonimato por temor a más acoso.

Las chicas que hablaron con The Post vivían en todo el mundo pero conocieron a Ramos en Yubo, una aplicación que mezclaba la transmisión en directo y las redes sociales y que se había dado a conocer como un “Tinder para adolescentes”. La aplicación Yubo se ha descargado más de 18 millones de veces en Estados Unidos, incluidas más de 200.000 veces el mes pasado, según estimaciones de la empresa de análisis Sensor Tower.

En Yubo, la gente puede reunirse en grandes salas de chat en tiempo real, conocidas como paneles, para hablar, escribir mensajes y compartir vídeos, el equivalente digital de una reunión en el mundo real. Ramos, dicen, entablaba conversaciones paralelas con ellos y los seguía en otras plataformas, como Instagram, donde podía enviar mensajes directos cuando quería.

Pero con el tiempo vieron un lado más oscuro, ya que publicó imágenes de gatos muertos, les envió mensajes extraños y bromeó sobre la agresión sexual, dijeron. En un vídeo de una sala de chat de Yubo en directo que los oyentes habían grabado y que fue revisado por The Post, se podía oír a Ramos decir: “Todo el mundo en este mundo merece ser violado”.

Un chico de 16 años de Austin que dijo haber visto a Ramos con frecuencia en los paneles de Yubo, dijo a The Post que Ramos hacía con frecuencia comentarios agresivos y sexuales a mujeres jóvenes en la aplicación y le envió una amenaza de muerte durante un panel en enero.

“Fui testigo de cómo acosaba a las chicas y las amenazaba con agredirlas sexualmente, como violarlas o secuestrarlas”, dijo el adolescente. “No fue un hecho aislado. Era frecuente”.

Él y sus amigos denunciaron la cuenta de Ramos a Yubo por acoso y otras infracciones docenas de veces. Nunca recibió respuesta, dijo, y la cuenta de Ramos siguió activa.

El pastor Daniel Myers de Tabernacle of Worship reza frente a las cruces mientras la gente presenta sus respetos en un monumento cerca de la Escuela Primaria Robb donde el pistolero Salvador Ramos disparó y mató a 19 niños y dos adultos en Uvalde, Texas, Estados Unidos, 26 de mayo de 2022 (Reuters)

La portavoz de Yubo, Amy Williams, no quiso decir si la compañía había recibido previamente informes de abuso relacionados con la cuenta de Ramos. “Como hay una investigación en curso y activa y porque esta información se refiere a los datos de un individuo específico, no podemos legalmente compartir estos detalles públicamente en este momento”, dijo en un correo electrónico. Williams no quiso decir qué ley impide a la empresa hacer comentarios.

El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, dijo el miércoles que Ramos también había escrito “voy a disparar a mi abuela” y “voy a disparar a una escuela primaria” poco antes del ataque en mensajes en Facebook. Y los funcionarios del Departamento de Seguridad Pública de Texas dijeron el viernes que Ramos había hablado de comprar un arma varias veces en chats privados en Instagram.

Diez días antes del tiroteo, escribió en uno de los mensajes: “10 días más”, según el funcionario. Otra persona le escribió: “¿Vas a disparar a un colegio o algo así?”, a lo que Ramos respondió: “No, deja de hacer preguntas tontas. Ya lo verás”, dijo el funcionario.

Andy Stone, portavoz de Meta, propietaria de Facebook, Instagram y el servicio de chat WhatsApp, remitió a The Post a un comunicado anterior de la compañía en el que se decía que los mensajes se habían enviado de forma privada.

El auge de los servicios que conectan a desconocidos a través de mensajes privados ha puesto en tensión el mantra convencional de “ver algo, decir algo” repetido en las décadas posteriores a la masacre del instituto Columbine y otros ataques, según los investigadores de las redes sociales. Y cuando los desconocidos sospechan que algo va mal, pueden sentir que tienen formas limitadas de responder más allá de presentar un informe de usuario en un abismo corporativo.

Muchas de las amenazas de Ramos de agredir a las mujeres, añadieron las jóvenes, apenas se distinguían del trasfondo de sexismo que impregna Internet, algo contra lo que, según dijeron, han luchado pero también han llegado a aceptar.

Un estudio del Pew Research Center de 2021 descubrió que estas experiencias son comunes entre los jóvenes, ya que cerca de dos tercios de los adultos menores de 30 años declaran haber sufrido acoso en Internet. El 33% de las mujeres menores de 35 años dicen haber sido acosadas sexualmente en línea.

Danielle K. Citron, profesora de Derecho de la Universidad de Virginia, dijo que las mujeres y las niñas a menudo no denuncian las amenazas de violación a las fuerzas del orden o a los adultos de confianza porque han sido socializadas para sentir que no merecen seguridad y privacidad en línea. A veces, creen que nadie las ayudaría.

Las mujeres y las niñas han “interiorizado la idea de que qué más se puede esperar”, afirma Citron, autora del libro de próxima aparición “The Fight for Privacy: Proteger la dignidad, la identidad y el amor en la era digital”. “Nuestra seguridad y privacidad íntima es algo que la sociedad no valora”.

El odio de Ramos hacia las mujeres y su obsesión por la violencia quedaban claros en los mensajes vistos y en las entrevistas realizadas por The Post, pero su identidad quedaba casi oculta. Los adolescentes que hablaron con The Post dijeron que le habían visto en los vídeos en directo que hacía en Yubo, y que luego se intercambiaban los nombres de usuario de Instagram para mensajearse con él.

Y él limitaba sus comentarios a los servicios de mensajería privada como Yubo e Instagram, dejando sólo a los destinatarios la carga de reaccionar.

Al igual que muchas de las personas con las que habló, Ramos había compartido poca información sobre sí mismo en Internet. Utilizaba nombres de pantalla como “salv8dor_” y “TheBiggestOpp”, y sólo compartía su nombre y su edad. Sus fotos de perfil eran selfies, en las que se sujetaba la camisa o tenía un aspecto adusto frente a un espejo roto.

Compartía vídeos de animales, entablaba conversaciones coquetas y compartía cosas íntimas de su pasado que dejaban a algunos como amigos lejanos. Pero en los últimos meses, también empezó a publicar imágenes más oscuras: fotos en blanco y negro e imágenes de rifles en su cama.

Sus amenazas eran a menudo confusas o poco específicas, y por lo tanto fácilmente descartadas como un troll o una broma pesada. Una chica dijo a The Post que vio por primera vez a Ramos en un panel de Yubo diciendo a alguien: “Cállate antes de que te dispare”, pero pensó que era inofensivo porque “los niños bromean así”.

En la semana anterior al tiroteo, Ramos comenzó a insinuar que algo iba a suceder el martes a al menos tres chicas, dijo. “Te lo cuento antes de las once. Es nuestro pequeño secreto”, dijo que les dijo varias veces. La mañana del tiroteo, él le envió un mensaje con una foto de dos rifles. Ella le respondió para preguntarle por qué se los había enviado, pero él nunca le respondió, según una captura de pantalla vista por The Post.

“Amenazaba a todo el mundo”, dijo. “Hablaba de disparar a las escuelas, pero nadie le creía, nadie pensaba que lo haría”.

Otra joven de 16 años dijo que conoció a Ramos en Yubo en febrero y que él le envió un mensaje preguntando por su cuenta de Instagram. A principios de este mes, él reaccionó a un meme que ella había publicado y que hacía referencia a un arma con un emoji de risa y dijo: “personalmente no usaría un AK-47″ sino “un arma mejor”: un rifle estilo AR-15 como el que la policía ha dicho que usó en el tiroteo, según una captura de pantalla vista por The Post.

Menos de dos semanas después de que otro pistolero matara a 10 personas negras en una tienda de comestibles de Buffalo. El atacante retransmitió el ataque en directo a través del servicio de vídeo Twitch, que eliminó la transmisión a los pocos minutos; las copias de la misma siguen en línea.

Un arma yace junto al vehículo utilizado por Salvador Ramos (Reuters)

El presunto pistolero, Payton Gendron, también utilizaba la plataforma de chat Discord como lugar para guardar sus escritos en línea y las listas de tareas previas al ataque. El día del atentado, invitó a la gente a su sala privada, y los 15 que aceptaron pudieron revisar meses de sus escritos racistas y ver otra vista de su ataque en directo. Discord ha dicho que los mensajes eran visibles sólo para el sospechoso hasta que los compartió el día del ataque.

Las revelaciones sobre la actividad del pistolero de Uvalde en las redes sociales se producen tras años de quejas de activistas y personalidades sobre la capacidad de Instagram para combatir a sus usuarios más problemáticos. Instagram ha dicho que abordar los mensajes abusivos es más difícil que en los comentarios de las páginas públicas, y que no utiliza su tecnología de inteligencia artificial para detectar proactivamente contenidos como el discurso de odio o el acoso de la misma manera.

Los usuarios de Instagram pueden denunciar los mensajes directos que infrinjan las normas de la empresa contra la incitación al odio, el acoso y las llamadas a la violencia, y pueden bloquear a los usuarios ofensivos. Pero muchos mensajes abusivos siguen pasando desapercibidos. El Centro para Contrarrestar el Odio Digital, un grupo de defensa, dijo el mes pasado que había analizado más de 8.000 mensajes directos enviados a cinco mujeres de alto perfil y encontró que Instagram no había actuado en el 90% de los mensajes abusivos, a pesar de que los mensajes habían sido reportados.

Los críticos de Facebook han alegado que la capacidad de hacer frente a las publicaciones peligrosas podría ser más difícil una vez que la empresa siga su plan de ampliar el cifrado de extremo a extremo, que codifica el contenido de un mensaje para que solo el remitente y el destinatario puedan verlo, como una configuración predeterminada en todos sus servicios de mensajería. Actualmente, el cifrado es la configuración por defecto en WhatsApp, pero los usuarios sólo tienen la opción de cifrar sus mensajes en Instagram y Facebook. Pero la compañía ha argumentado que, a medida que más personas acuden a la mensajería privada, quiere garantizar que las redes sociales estén “centradas en la privacidad.”

En los últimos años, Instagram ha lanzado nuevas herramientas para proteger a los adolescentes de los usuarios depredadores, especialmente de los adultos que intentan captarlos. El año pasado, la empresa empezó a hacer que las cuentas de los jóvenes fueran privadas por defecto una vez que se registraban en Instagram, y evitaron que los adultos pudieran enviar mensajes directos a los adolescentes que no les seguían. La empresa también anunció recientemente una función de “palabras ocultas”, que permite a los usuarios filtrar las palabras, frases y emoji ofensivos en las solicitudes de mensajes en una bandeja de entrada separada.

Yubo dice que prohíbe las publicaciones que amenazan, intimidan o acosan a otras personas y utiliza una combinación de software y moderadores humanos para frenar el contenido inapropiado. Los usuarios pueden bloquear las cuentas de otros o informar de sus problemas a un equipo de “especialistas en seguridad” que, según la empresa, responden a las denuncias de cada persona.

Los investigadores han documentado que un historial de violencia o amenazas hacia las mujeres es un rasgo común entre los pistoleros en los tiroteos masivos, como se evidenció en el tiroteo de 2016 en el club nocturno de Orlando y en el tiroteo de 2019 en Dayton, Ohio.

Whitney Phillips, una investigadora que se une a la facultad de la Universidad de Oregón este otoño, dijo que las redes sociales podrían hacer más para reprimir el acoso violento hacia las mujeres, pero que las amenazas en su sitio son un reflejo de una actitud cultural más amplia de “los chicos serán chicos” que normaliza el mal comportamiento de los hombres en línea y fuera de ella.

“Para muchas mujeres los comentarios violentos o algún tipo de amenaza de muerte ocurren tan a menudo que ni siquiera lo perciben”, dijo Phillips.

(c) 2022, The Washington Post - Por Silvia Foster-Frau, Cat Zakrzewski, Naomi Nix, Drew Harwell

