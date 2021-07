Cómo funciona el “derribo energético”, la técnica que se usará para demoler los restos del complejo colapsado en Miami

Una vez demolida la estructura que quedaba en pie, se reanudarán las tareas de búsqueda de desparecidos (Reuters)

Los trabajadores prepararon lo que queda del edificio Champlain Towers South para una demolición que podría producirse tan pronto como a última hora del domingo, mientras los esfuerzos de búsqueda y rescate seguían en pausa y la tormenta tropical Elsa se acercaba a Florida. La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, dijo que aún no había una hora exacta para la demolición, pero que se llevaría a cabo “lo antes posible”. Dijo que derribar el edificio es “fundamental” para ampliar la búsqueda de las personas atrapadas entre los escombros.

El plan de demolición prevé el uso de pequeñas detonaciones colocadas estratégicamente, utilizando una técnica conocida como “derribo energético” que también se basa en la fuerza de la gravedad para tumbar el edificio.

El procedimiento hace que el edificio se derrumbe en su lugar, conteniendo el colapso a los alrededores inmediatos.

Levine Cava dijo que el derrumbe se limitaría a la zona inmediata, aunque aconsejó a los residentes cercanos que mantuvieran las ventanas cerradas durante la demolición para evitar el polvo.

“Rezamos para que los impactos de la tormenta sean limitados en Surfside y podamos continuar sin obstáculos”, dijo el alcalde en una conferencia de prensa.

En un principio se pensó que la demolición de la estructura tardaría semanas en producirse. Pero la aproximación de la tormenta tropical Elsa añadió una nueva y peligrosa variable a la misión de rescate y aceleró los planes de demolición; la tormenta se había debilitado de huracán durante el fin de semana, pero seguía en camino de alcanzar la península de Florida el lunes.

El último pronóstico de los Centros Nacionales de Huracanes muestra que Elsa está virando hacia la costa occidental de Florida, lejos del condado de Miami-Dade, aunque los rastreadores de tormentas aún advierten que el área podría sentir la lluvia y las ráfagas de viento de las bandas externas del sistema.

El alcalde de Surfside, Charles Burkett, dijo al programa “Face the Nation” de la CBS que el 80 por ciento de los trabajos de preparación para la demolición se habían completado. Dijo que el plan es derribar el resto de Champlain Towers South en dirección oeste para que la pila de escombros no se vea afectada. Esto permitiría a los rescatistas acceder a una franja más amplia de los restos, donde las autoridades y los familiares aún mantienen la esperanza de que pueda haber supervivientes.

Los equipos de búsqueda sólo han podido acceder a una parte de la pila de escombros desde la pausa de 15 horas que se produjo el jueves, debido a la preocupación por la estabilidad de la torre restante.

“Esta demolición va a abrir toda una zona, por lo que podremos volcar más recursos en la pila”, dijo Burkett. “Vamos a atacarlo a lo grande”.

El número de víctimas mortales asciende a 24, y 121 personas siguen sin ser localizadas.

El Memorial creado por los vecinos frente a un edificio residencial parcialmente derrumbado mientras los equipos de emergencia continúan las operaciones de búsqueda y rescate de supervivientes, en Surfside, Florida,

Durante casi 40 años, Champlain Towers South fue una vista familiar en el paseo marítimo de Surfside. Terminada durante el boom de los condominios en Florida en la década de 1980, ofrecía un trozo de vida frente al mar a un precio comparativamente más accesible que el de las ostentosas comunidades de los alrededores.

Darrell Arnold, residente de Surfside, vive en una casa de la avenida Harding, a una manzana del edificio derrumbado. A lo largo de los años, él y su mujer se apostaron a menudo en la playa, en la zona situada detrás del condominio; era su “lugar habitual para ir a tomar el sol y nadar”.

“En cierto modo, antes del suceso, el edificio era un edificio más en la playa”, dijo. “Ahora es un lugar de trauma y tragedia, una señal de - no sé. Ni siquiera sé lo que es. ¿Es una señal de mala gestión, de exceso de optimismo, de negligencia? No lo sé. No sé lo que es”.

Arnold dijo que ver los restos sigue siendo surrealista y que el colapso sigue siendo difícil de procesar. Dijo que no parece haber “ninguna alternativa” a la demolición de lo que queda de Champlain Towers South si no es estructuralmente sólido. Pero espera que el lugar pueda convertirse en un monumento conmemorativo, al menos durante algún tiempo.

“En un momento dado se me ocurrió la palabra grotesca de construir allí algo muy rápido como un edificio con fines de lucro”, dijo. “Al menos tiene que haber algún tiempo para que eso sea una especie de monumento conmemorativo”.

El domingo, él y su mujer se preguntaban si serían evacuados por la demolición. Las autoridades han dicho que no deberían ser necesarias más evacuaciones, y que los residentes de la zona cercana están a salvo siempre que permanezcan en el interior. “Nadie ha llamado a nuestra puerta”, dijo Arnold, “así que nos preguntamos mientras nos preparamos para hacer lo que sea que hagamos el día 4, ¿tenemos que dejar la casa? ¿O nos quedamos aquí?”

