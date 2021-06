Certificados de vacunas falsas en auge en el mercado negro de Moscú

"Vacuna Sputnik V Coronavirus COVID-19". REUTERS/Dado Ruvic

Los estafadores tardaron apenas unas horas en actuar después de que el alcalde de Moscú anunciara este mes que las vacunas contra el coronavirus eran obligatorias para la mayoría de los empleados del sector de servicios de la ciudad.

Las cuentas que anunciaban la disponibilidad de certificados falsos de vacunación contra el coronavirus aparecieron de repente como seguidores en las redes sociales de rusos que se identificaron como trabajadores en restaurantes o bares.

Nació un nuevo mercado negro con una profunda clientela potencial: los muchos rusos que aún dudan en vacunarse incluso en medio de un aumento de los casos de coronavirus.

Un camarero, que proporcionó a The Washington Post una copia de sus mensajes privados de Instagram, envió una consulta a una cuenta sobre el costo de un certificado de vacunación fraudulento.

La respuesta fue inmediata: el precio era el equivalente a unos 25 dólares y el camarero solo necesitaba proporcionar su información personal. El camarero habló bajo condición de anonimato para hablar sobre participar en una operación ilegal.

En la dark web se venden los certificados de vacunación, que se volvieron tendencia en los últimos días. (Getty Images)

El aumento en el número de personas que venden certificados de vacunación falsos se produce cuando Moscú ha ordenado al 60 por ciento de los trabajadores que interactúan con el público -maestros, taxistas, vendedores y otros- que se vacunen o consigan diferentes trabajos. Sus empleadores están sujetos a fuertes multas por incumplimiento.

Las nuevas reglas, que comienzan a regir a partir del lunes, también requieren que los restaurantes y bares limiten la admisión a las personas con un código QR que confirme su vacunación o prueba de una prueba pcr negativa de coronavirus dentro de los tres días anteriores. Las autoridades de Moscú han advertido además de que los hospitales negarán la atención médica de rutina a los no vacunados.

Las medidas extraordinarias -Moscú tiene ahora una de las reglas de vacunación más estrictas- se derivan de la incapacidad de Rusia para armarse con la pandemia a pesar de dos vacunas de cosecha propia, lideradas por Sputnik V, que están ampliamente disponibles y son gratuitas. La última ola de coronavirus en Rusia también muestra cómo la reticencia a las vacunas amenaza con prolongar la pandemia en todo el mundo.

Solo el 15 por ciento de los moscovitas habían sido vacunados, dijo el alcalde Sergei Sobyanin el 16 de junio. Las tasas de vacunación para toda Rusia son más bajas, 11.5 por ciento , por debajo de cualquier lugar de Europa, excepto Macedonia del Norte, según Our World in Data. Estados Unidos ha vacunado completamente a más del 45 por ciento de su población.

Un estudiante de la Universidad de Transporte de Rusia recibe una dosis de la vacuna Sputnik V (Gam-COVID-Vac) contra la enfermedad del coronavirus (COVID-19) en la clínica universitaria de Moscú, Rusia, el 25 de junio de 2021. REUTERS / Tatyana Makeyeva

Pero el impulso de Moscú para vacunar a sus ciudadanos ha dejado a muchos amargados.

Algunas personas dicen que tienen más miedo de vacunarse que de contraer el coronavirus. Eso hace que comprar un certificado de vacunación falso sea una opción atractiva para tratar de vencer al sistema.

“He estado de fiesta desde el verano pasado, y he estado interactuando con muchas personas, incluidas las que realmente tenían covid-19”, dijo Anna, una estudiante universitaria de 23 años que se negó a proporcionar su apellido para hablar con franqueza porque había considerado comprar un certificado de vacunación falso, luego decidió no hacerlo.

“No me enfermé. No tengo anticuerpos. Por lo tanto, acabo de llegar a la conclusión de que tal vez no soy propenso a obtenerlo. ¿Por qué debería recibir la vacuna si mi cuerpo funciona bien sin ella?”, agregó. “Simplemente no confío tanto en él”.

Sobyanin dijo que alrededor del 90 por ciento de los nuevos casos de Moscú son la variante Delta. Las infecciones en la ciudad de unos 12 millones de personas se han disparado a más de 8.500 por día este mes, según la sede del coronavirus de Rusia, y el viernes se reportaron 98 muertes relacionadas con el coronavirus en Moscú, un récord de un solo día para la ciudad.

Foto del viernes de un centro de vacunación para el COVID-19 en un centro comercial en Moscú. Jun 25, 2021. REUTERS/Shamil Zhumatov

El “crecimiento explosivo”, como dijo Sobyanin, ha llevado a nuevas restricciones radicales que harán casi imposible que los no vacunados trabajen en la mayoría de los lugares o coman en cualquier restaurante.

Más de una docena de regiones de toda Rusia han seguido el ejemplo de Moscú al imponer algunas normas de vacunación obligatorias. Los resorts en Sochi, el popular destino de verano en el Mar Negro, estarán cerrados a los vacacionistas no vacunados a partir del 1 de agosto.

A mediados de junio, había 500 nombres de dominio recién registrados para vender certificados de vacunación falsos, según Forbes. Los certificados también se venden en la aplicación de mensajería Telegram y en los foros de Dark Web.

Algunas de las cuentas que pretendían vender los certificados han sido eliminadas antes de una ofensiva prometida por las autoridades.

Moscú intentó frustrar a los falsificadores insistiendo en registrar certificados de vacunación para los códigos QR -esos laberintos de líneas y cajas de códigos de barras cuadrados- en lugar de solo un documento físico.

Pero, por un costo más alto en el mercado negro, incluso un certificado de vacunación comprado ilegalmente se puede registrar en línea.

Funciona así: El vendedor del certificado falso se pone en contacto con un profesional médico con acceso a dosis de vacunas, según una azafata que está en proceso de obtener un certificado falso. Habló bajo condición de anonimato para proteger su empleo.

El médico luego vierte un vial de la primera dosis y adjunta el número de serie del vial al nombre del cliente en el sistema estatal, dijo. Tres semanas después, lo mismo sucede con la segunda inyección. El certificado de vacunación está entonces listo y es - a todos los efectos - real.

Anna, la estudiante universitaria, dijo que mientras estaba pensando en comprar un certificado de vacunación falso, tiene miedo de ser atrapada ahora que los planes están en el centro de atención. Las autoridades de Moscú iniciaron 24 causas penales contra presuntos vendedores de certificados de vacunación falsos y detuvieron a varios mensajeros que los entregaban a clientes.

El regulador de internet de Rusia, Roskomnadzor, dijo que cerró 150 páginas web y cuentas que vendían documentos falsos. El Ministerio del Interior ruso dijo que el precio promedio de un certificado falso era de hasta $ 66.

Rusia fue el primer país en autorizar una vacuna contra el coronavirus cuando aprobó el Sputnik V para uso masivo en agosto pasado. Pero aunque la vacuna ha sido comprada por más de 60 países, el 62 por ciento de los rusos encuestados en abril dijeron que no tomarían la vacuna, según el Centro Levada, un instituto independiente de encuestas e investigación. Mientras tanto, en una encuesta realizada en mayo por Levada, el 55 por ciento de los rusos que participaron dijeron que no tenían miedo de contraer el coronavirus.

FOTO DE ARCHIVO: Gente haciendo cola para recibir una dosis de la vacuna Sputnik V (Gam-COVID-Vac) contra la enfermedad del coronavirus (COVID-19) en un centro de vacunación en el almacén del Departamento de Estado, GUM, en el centro de Moscú, Rusia 18 de enero de 2021 REUTERS/Shamil Zhumatov/File Photo - RC2QBM9KHPUC

El actor ruso Egor Beroev, hablando en una prestigiosa ceremonia de premios de televisión el martes, lució una estrella amarilla en la solapa de su chaqueta y comparó las vacunas obligatorias con las marcas de identificación nazis para los judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

“Hoy me desperté en un mundo donde se ha convertido en una marca de identificación: ¿Eres ciudadano o vivirás en una reserva? ¿Podrás ir a lugares y eventos? ¿Disfrutarás de todos tus derechos y beneficios?” Dijo Beroev. “Tengo una pregunta: ¿Cómo podríamos nosotros, los descendientes de los ganadores (de la Segunda Guerra Mundial), permitir que esto suceda?”

Una campaña de relaciones públicas problemática es la culpable de la desconfianza de los rusos en las vacunas, dijo Pavel Volchkov, jefe del Laboratorio de Ingeniería Genómica del Instituto de Física y Tecnología de Moscú.

Señaló a los canales de televisión estatales rusos que destacan reacciones adversas extremadamente raras para algunas personas en el extranjero que recibieron vacunas AstraZeneca y Pfizer-BioNTech. Aunque esas vacunas no están disponibles en Rusia, los informes de noticias contribuyeron al temor de todas las vacunas, dijo.

La mayoría de las restricciones por coronavirus en Rusia se levantaron hace un año y los pocos mandatos que quedaban rara vez se hicieron cumplir. Eso creó un ambiente en el que las personas carecían de incentivos para vacunarse porque pensaban que el coronavirus había sido derrotado, dijo el investigador Sergey Kolesnikov, quien estudia el sistema de salud de Rusia en la Academia de Ciencias de Rusia.

“Tuve una propuesta maravillosa de vender vodka y tabaco solo a personas que te muestren el certificado de vacuna”, dijo Kolesnikov. “Eso es una broma, por supuesto. Pero entonces más del 50 por ciento de la población tendría que vacunarse”.

Dmitry Peskov. EPA/MAXIM SHEMETOV / POOL/Archivo

El “nihilismo” es el culpable del aumento de las infecciones, sostuvo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien, durante un tiempo el año pasado, usó una insignia protectora llamada “bloqueador de virus”, un dispositivo con dióxido de cloro que pretende ayudar a proteger contra patógenos a pesar de que no hay evidencia científica de que funcione.

El propio presidente Vladimir Putin nunca ha aparecido públicamente con una máscara. Una oportunidad perdida para aumentar la confianza en la vacuna fue el secretismo en torno a su vacunación en marzo. Putin, de 68 años, dijo que se vacunaría, pero no se publicaron fotos ni videos de su vacunación. El Kremlin no reveló ni siquiera cuál de las vacunas rusas recibió Putin.

“Hay un detonante, especialmente entre la generación más joven aquí, de que si el gobierno dice que hay que hacer algo, hay que hacer lo contrario”, dijo Aleksey Lavrinenko, un moscovita de 30 años.

Lavrinenko recibió la vacuna Sputnik V al día siguiente del mandato de Sobyanin, esperando en una fila de una hora en un centro de vacunación en un centro comercial de lujo en la Plaza Roja. Al igual que otros, recibió un cono de helado gratis como recompensa posterior a la vacunación.

Putin, de 68 años, dijo que se vacunaría, pero no se publicaron fotos ni videos de su vacunación. EFE/EPA/SERGEI ILYIN/SPUTNIK/KREMLIN POOL/Archivo

Moscú también ha intentado animar a la gente a vacunarse con loterías para un coche gratis o un apartamento.

Lavrinenko dijo que recibió la vacuna solo porque temía perder su trabajo en un restaurante sin ella. De lo contrario, dijo, probablemente no habría tomado la foto.

“Parece que la población aquí está dividida por la mitad”, dijo. “Hay gente que está diciendo: ‘Sí, la vacunación es necesaria’. Y la otra mitad es como: ‘No, todos moriremos por eso’. Hay gente que categóricamente no quiere hacerlo y no lo hará”.

(c) The Washington Post

Mary Ilyushina, del Washington Post, contribuyó a este informe.

