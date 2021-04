La nueva “ley de agentes extranjeros” de Putin amenaza a grupos de derechos humanos y activistas que lograron sobrevivir a las presiones soviéticas

Vladimir Putin (EFE)

Los cambios introducidos en la draconiana ley rusa sobre “agentes extranjeros” amenazan con cerrar algunas de las organizaciones de derechos más antiguas del país, incluso revirtiendo las victorias de disidentes como Andrei Sájarov en los últimos años de la Unión Soviética.

A medida que el Kremlin refuerza su control, las nuevas normas significan que cualquiera que publique opiniones críticas con las autoridades en las redes sociales y que supuestamente reciba donaciones o pagos del extranjero puede ser nombrado agente extranjero, un término que en Rusia tiene el significado de espía o traidor.

La ley de agentes extranjeros ha sido una herramienta muy eficaz de las autoridades para acosar y fragmentar a los activistas prodemocráticos de Rusia y a otras personas, una parte más de la amplia represión de los críticos del Kremlin bajo el mandato del presidente Vladimir Putin.

Las sanciones, que entraron en vigor en marzo, pueden suponer hasta cinco años de cárcel para quienes no obedezcan la orden del gobierno de registrarse como agentes extranjeros o no presenten informes periódicos detallados de todos sus planes, actividades y finanzas.

Entre las primeras cinco personas nombradas como agentes extranjeros se encuentran una artista de performance feminista que enseña ruso a los inmigrantes, un veterano activista de los derechos humanos de 79 años llamado Lev Ponomaryov y tres periodistas independientes que colaboran con Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), financiada por Estados Unidos.

Los cambios también se cobraron a uno de los gigantes del mundo de los derechos humanos en Rusia, la organización no gubernamental Por los Derechos Humanos de Ponomaryov, con más de 1.000 activistas en toda Rusia.

“Es una especie de guerra civil fría”, dijo Ponomaryov, que disolvió Por los Derechos Humanos el 2 de marzo.

Ahora, varias organizaciones están sometidas a una intensa presión estatal. Entre ellas se encuentran grupos más pequeños, como un sindicato de médicos independientes y una organización de apoyo a las víctimas de la violencia doméstica.

La lista también incluye nombres venerables: las operaciones en Rusia de RFE/RL, y Memorial, la ONG fundada por Sájarov, Ponomaryov y otros que comenzó a trabajar exponiendo las ejecuciones políticas soviéticas y el gulag, la vasta red de campos de prisioneros soviéticos donde miles de presos políticos cumplieron condenas de trabajos forzados, muchos de los cuales murieron.

“En la época soviética, especialmente en la época del Gran Terror, había ‘espías’ por todas partes”, dijo Marina Agaltsova, abogada principal de Memorial. “ Y el término ‘agente extranjero’ en ruso se percibe como un espía. El gobierno está tratando de poner la etiqueta de ‘espía’ a las personas que critican al gobierno y que no están de acuerdo con su política y con su política.”

Una ley inicial de 2012 se dirigía a las ONG registradas que reciben financiación extranjera, pero se ha ido ampliando constantemente. En 2017, Rusia nombró a RFE/RL agente extranjero en represalia por las demandas estadounidenses de que los medios rusos financiados por el Kremlin en Estados Unidos se registraran como agentes extranjeros.

El Ministerio de Justicia de Rusia ha montado 260 casos contra RFE/RL por no marcar sus informes con una etiqueta de “agente extranjero”, con multas de 980.000 dólares en 142 de esos casos desde el 14 de enero.

El líder opositor ruso Alexei Navalny (EFE)

En septiembre, agentes del Centro Anti-Extremista de Rusia, haciéndose pasar por amantes de los libros, asaltaron la feria internacional del libro de Moscú y se abalanzaron sobre el stand de Memorial. Se incautaron de nueve libros y catálogos, y acusaron a los materiales de no llevar la etiqueta de que Memorial era un “agente extranjero”.

En diciembre, la policía allanó la oficina de Memorial, exigiendo miles de documentos que se remontan a tres años atrás Se le impuso una multa de 6,1 millones de rublos, casi 85.000 dólares. “Una cantidad increíble para una ONG”, dijo Agaltsova.

Memorial surgió del Club de la Perestroika en Moscú en 1987, cuando varios centenares de activistas se reunían regularmente en una sala para debatir la historia del terrorismo soviético, los problemas medioambientales y la conservación de edificios históricos.

Tales reuniones serían difíciles hoy en día bajo el mandato de Putin. Unos 200 diputados y activistas municipales se reunieron en un hotel de Moscú el 13 de marzo, y todos fueron detenidos.

La lucha de Memorial por el reconocimiento oficial duró años, aunque los activistas recuerdan la euforia y la esperanza de la época. Fue “una sensación de que de repente se había abierto una ventana y había entrado aire fresco”, dijo una de las fundadoras, Irina Vysochina.

Sájarov intervino en su conferencia fundacional en 1989. El 30 de octubre de ese año, el Memorial formó una cadena humana con velas alrededor del edificio del KGB, otro acontecimiento que no podía ocurrir en la Rusia de Putin. (Todo el centro de Moscú fue bloqueado por la policía antidisturbios en enero de este año para impedir una protesta prevista en el edificio).

Sájarov murió en diciembre de 1989. En el funeral de Sájarov, el líder soviético Mijaíl Gorbachov dijo a la viuda de Sájarov, Yelena Bonner, que pensaría en perpetuar la memoria de su marido. Ella contestó que registrar el Memorial era la mejor manera de hacerlo. Un mes después, se registró la rama moscovita de Memorial.

Ante la perspectiva de las elecciones parlamentarias de septiembre, el Kremlin reprime a los periodistas independientes, a los activistas y a los críticos.

Los medios de comunicación críticos con el Kremlin han sido declarados extremistas y obligados a cerrar. Periodistas y científicos de edad avanzada han sido acusados de traición o justificación del terrorismo. El líder de la oposición Alexei Navalny, envenenado con un agente nervioso químico de la era soviética el pasado agosto, fue encarcelado a su regreso a Rusia en enero, y muchos miembros de su equipo fueron detenidos y puestos bajo arresto domiciliario, o huyeron del país.

Darya Apakhonchich, artista de performance feminista que enseña ruso a los inmigrantes en su tiempo libre, se sorprendió al ser una de las cinco primeras personas nombradas como “agentes extranjeros”. Sabía que nunca más conseguiría un trabajo de profesora en una escuela estatal o privada. “Me pareció una locura, algo absurdo. Perdí mi vida normal. Tardé unas semanas en darme cuenta de que esto no es un sueño, no es una pesadilla. Esta es tu nueva vida. Comprendí que no es posible ser activista y llevar una vida normal”.

Apakhonchich, desalojada por su casero tras ser nombrada agente extranjera, ve la ley como una forma de violencia estatal. “Desgraciadamente, tenemos abusadores en nuestro país, y son muy fuertes”.

También fue desalojada de su local tras ser nombrada agente extranjero la ONG No a la Violencia, que apoya a las supervivientes de la violencia doméstica.

En febrero, el propietario se presentó en la puerta con un grupo de “mocosos con chaquetas de cuero” cuando los trabajadores estaban asesorando a las clientas, según la directora Anna Rivina. Le dijo que la ONG era “desagradable” y le dio un mes para desalojar.

Siempre que Rivina, Apakhonchich u otros “agentes extranjeros” escriban posts en las redes sociales o hagan discursos públicos, deben empezar declarando que “desempeñan las funciones de un agente extranjero”. Lo mismo deben hacer todos los empleados o miembros de las ONG de “agentes extranjeros”, según Agaltsova, la abogada de Memorial.

RFE/RL está obligada a marcar todos los informes con su título.

Agaltsova dice que Memorial está en el punto de mira por exponer los abusos soviéticos incómodos para las agencias de seguridad rusas. Ella ha librado muchas batallas judiciales para acceder a los archivos soviéticos, contra la creciente resistencia de las autoridades, lo que significa que los nombres de muchos de los responsables de las actividades de la era soviética siguen siendo un secreto de Estado.

“Las represiones del pasado son dolorosas porque inevitablemente afectan a las represiones del presente”, dijo.

Pero los activistas insisten en que seguirán luchando. Ponomaryov tuvo que cerrar su querida organización de derechos, pero aún no ha terminado. “He sido un activista de los derechos humanos durante más de 30 años. En Rusia, si eres un activista de los derechos humanos, es como el estado de tu alma. Y seguiremos trabajando, mientras sigamos por aquí”.

*Robyn Dixon es una corresponsal extranjera en Rusia. En noviembre de 2019 se incorporó a The Washington Post como jefa de la oficina de Moscú.

