Algunos han sugerido que los comentarios de Bishop sobre la cultura mexicana no fueron con intenciones maliciosas. Jeff Deminski, anfitrión de un programa de entrevistas político conservador de Nueva Jersey 101.5, argumentó que la maestra estaba tratando de decir que “no se juzgue a esta mujer, ella es de una cultura diferente, algo que, en mi experiencia anecdótica, no significa que encierren a sus hijos en burbujas o los observen por medio de helicópteros paso a paso como lo hace la gente blanca”, pero se ha expresado de “una manera que no fue ingeniosa”.