Si la Corte Suprema decide no revisar el caso, los "enigmas morales y legales imposibles de resolver" aún serán litigados en el tribunal de la opinión pública, dijo el periodista Jesse Barron, quien aparece en el documental de HBO y quien Cubrió la historia para Esquire. El documental, dijo en una entrevista con The Post, "le da a Michelle Carter el jurado que ella no tuvo", ya que renunció a su derecho a un juicio por jurado. Los espectadores formarán sus propios juicios y llegarán al tipo de respuestas que Carter le dijo a Roy que resultaron ser elusivas, y que la Corte Suprema podría decidir no proporcionar.