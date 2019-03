Después de obtener su leche y cereal de la tienda de comestibles ese sábado de primavera de 1997, Crystal no se quedó en casa como su madre lo había solicitado. Ella fue a pasar tiempo con amigos por horas. Sabía que su madre pronto estaría en casa y no estaría en el trabajo, se volvería loca, por lo que decidió quedarse fuera incluso más tiempo. "Y luego eran las 12 (a.m.), y no iba a volver", dijo.