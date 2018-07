John DeMaio, un abogado de United Capital Real Estate, aseguró que no era posible que el acuerdo se cerrara o que se transfiriera el título porque el proceso de solicitud de United Capital, que en inglés es Notice of Pendency ("litispendencia" en latín), no se había transferido ni había sido resuelto. Agregó que su cliente confía en que tiene el único contrato válido porque los otros acuerdos no fueron firmados por Roy y no está claro si los representantes de Sahara en Estados Unidos tienen la autoridad apropiada.