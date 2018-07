La familia fue encontrada el domingo por la mañana cuando un vecino de 79 años, Gurcharan Singh, entró a la casa para preguntar por qué no habían abierto su tienda. Fue en ese momento cuando vio a los 10 cuerpos colgando. "Los vi y salí. No pude soportar mirar", dijo. El perro de la familia, ahora bajo custodia policial, había sido atado en el techo, comentó Singh a The Washington Post.