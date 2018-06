"Quiso competir contra Hustler, Penthouse, la pornografía en general, etc., olvidando que la desnudez no fue el catalizador para Playboy", señala Susan Gunelius, experta en marketing y autora de un libro, Building Brand Value the Playboy Way. La compañía, argumenta, se olvidó de que las mujeres eran secundarias al estilo de vida cool que adoptó Playboy.