El 21 de julio, un artículo de portada en The Daily Telegram of Columbus decía: "Los gemelos Pieper son los primeros chicos de Creston que mueren en la guerra". La noticia indicaba que un capitán naval acababa de anunciar sus muertes a los padres la noche anterior, pero no revelaron dónde habían perecido. "Hacía poco que los dos habían escrito a su familia para contar que habían participado en la invasión de Francia", rezaba el artículo.