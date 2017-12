Quick Unpick es la invención más simple, pero mágicamente útil. Son una especie de tijeras para todo: puedes quitar una etiqueta, arreglar un dobladillo, sacar una astilla y cuando viajas solo, puedes ayudar a comprimir los vestidos y guardar las joyas. Viajaba en un avión y tenía una etiqueta en el vestido que me picaba y comencé a tener un sarpullido. Estaba con un amigo, que sacó una cosa de esas de su pequeño bolso y me salvó. Me sorprendió tanto que siempre llevo uno conmigo. Cuando lo tienes en tu poder tienes la sensación de que eres el Inspector Gadget o MacGyver.