La noticia llega semanas después de que las autoridades del transporte de Londres decidieran no renovar la licencia para operar en la ciudad. Mientras tanto, en Canadá, Uber anunció que cesará sus operaciones si el gobierno no retira la normativa que obligaría a los conductores de Uber a pasar el mismo número de horas de capacitación que los taxistas, tal y como dio a conocer Associated Press.