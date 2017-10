De acuerdo a Amazon, la ubicación no necesita estar en un lugar urbano, en el centro de la ciudad o en un sitio preparado para el desarrollo. Sin embargo, el lugar debe estar a unos 4 kilómetros de una carretera principal y tener acceso al transporte público. También debe estar cerca de una universidad superior y a 45 minutos de un aeropuerto internacional (Los vuelos directos a Seattle, Nueva York, San Francisco y Washington también son un plus). Amazon dijo que dará prioridad a los edificios ya existentes con más de 45,000 metros cuadrados y aquellos lugares no desarrollados que ocupan una extensión de 40 hectáreas.