En verdad, la mayoría de los hombres no deberían preocuparse por su resistencia sexual. La opinión consensuada entre los terapeutas sexuales parece ser que la mayoría de las parejas heterosexuales piensan que es deseable una penetración vaginal de siete a 13 minutos, pero que de tres a siete minutos es completamente adecuada. Mientras tanto, los estudios del comportamiento sexual humano han encontrado que el hombre promedio puede penetrar durante aproximadamente cinco minutos y medio antes del clímax; pocos duran más de 12 minutos. (Desafortunadamente, los datos sobre las expectativas y desempeños no heterosexuales son más difíciles de conseguir). Todo mundo debería saber para este punto que un abundante juego previo es mucho más importante para un buen encuentro sexual que una sesión interminable de sexo por penetración. De hecho, para muchas mujeres, más de diez minutos de puro martilleo neumático es demasiado. La mayoría de las veces, el sexo estilo porno no es algo que debamos emular. Es algo que hay que temer.