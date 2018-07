¿Has tenido alguna reacción negativa o cruel cuando has compartido esta información con tus amigos o posibles amantes, o la mayoría de estos temores se basan más en tus nervios que en la experiencia?

Nunca he tenido reacciones negativas o crueles cuando he compartido esta información con alguien. Las personas a las que les he contado han reaccionado con incredulidad o han sido muy comprensivas. Es sólo que me lleva mucho tiempo confiar en alguien como para contarle sobre mi situación. Siempre tengo miedo, incluso con mis amigos más cercanos, de que me excluyan o de que se burlen de mí. Al igual que cualquiera, simplemente no quiero ser una broma o sentirme menos. Sólo quiero sentirme como alguien normal, no como una anormalidad o una estadística rara. Aunque nunca he tenido reacciones negativas o crueles cuando he compartido esta información con otras personas, todavía tengo miedo de lo que puedan pensar de mí. No necesariamente sé cómo se siente la intimidad, incluso entre amigos. Es difícil para mí revelarme porque siempre tengo miedo de que cuando lo haga, mis amigos ya no quieran estar cerca de mí o hablar conmigo. Sé que es un miedo irracional, y siento que incluso saber esto me ayuda un poco. He estado intentado cambiar esto sobre mí mismo.