Fui usuario asiduo del servicio de troles durante los 11 meses que trabajé en un call center en pleno centro de la ciudad hace 10 años atrás. Circulaban muchos más, de los ahora pintados de verde y blanco y en ese entonces azul Francia y blanco, troles soviéticos. Vivía a 20 cuadras del trabajo, y cuando salía y estaba con la cabeza quemada de tratar de venderle servicios de Internet a personas del otro lado del Atlántico, esperaba a que pasara el trole que me dejaba a metros de mi departamento. En la misma cuadra había paradas de colectivos con mucha más frecuencia, pero a mí me gustaba viajar en trole. La idea de usar un transporte ecológico, conducido por mujeres, que en general eran muy amables, era algo que me producía una satisfacción extra que el colectivo, y el rudo colectivero, no me daban ni por asomo. Recuerdo el ritual de sentarme, y comenzar a disfrutar del necesario silencio que mi cerebro exigía, y que el motor eléctrico, aunque viejo, proporcionaba. Volver a casa era mas placentero en trole, en un sentido amplio del concepto. El transporte público es conocido como el cementerio de elefantes de todos los Intendentes de la historia reciente de la ciudad; es malo, caro, y encima, crónicamente deficitario, o eso dicen. En ese desastre, fui un usuario feliz de transporte público, en el oasis que significaba el servicio de trolebuses.