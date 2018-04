Uno de los grandes bulos de las compañías aseguradoras. Si tu coche lo conduce un amigo o familiar, ESTÁS CUBIERTO IGUAL. "El hecho de que no formes parte del seguro, no significa que no estés cubierto. Es el coche lo que se asegura, así que la aseguradora tiene que hacerse responsable, se ponga como se ponga. Es muy común que digan que no, pero la verdad es que sí", concluye Rafa.