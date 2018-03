¿Sientes que estás renunciando a los privilegios que te otorga la sociedad como hombre? Has sido víctima del machismo y eso no te habría pasado si te hubieras identificado y presentado ante el mundo como hombre.

Claro que lo siento. Soy de complexión delgada y me cuido. Cuando era chico, todo el mundo me decía que tenía que comer, que estaba demasiado delgado, y de repente cuando mi apariencia fue de mujer me empezaron a decir o que estaba guapa o que adelgazase. Hay una atención hacia mi físico, hacia mi apariencia, que no había antes. Antes me decían "haces esto muy bien, eres una persona sensible, inteligente" ahora es "eres muy guapa". También noto, claro, que hay personas que me gritan por la calle sin haberles pedido opinión sobre mi físico, o que me persiguen… En ambos casos me cabrea, tanto porque me doy cuenta de lo que sienten las mujeres como por pensar "Dios, ni siquiera soy una mujer y tengo que aguantarlo".