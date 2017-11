A su video le siguió el ensayo visual de Tasneem 'Tazzy' Phe, I Want Nothing To Do With This Country. En el cual describe su crianza a veces marginada y angustiosa, en la cual intentó formar una identidad musulmana siendo una niña entre dos naciones, los Estados Unidos y Paquistán. Es mejor conocida por la comunidad de YouTube como comediante, pero esta beca le permitió expandir sus horizontes. Utiliza el conmovedor, y esperanzador ensayo visual para invitarnos a conocer sus nociones sobre el hogar y ser alguien diferente.