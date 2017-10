En el artículo titulado "Shares Autonomous Mobility: The Solution to Drinking and Driving?", Adam Jonas, analista de patrimonio neto de Morgan Stanley, concluye, de forma nada sorpresiva pero con implicaciones sociales interesantes, que los autos sin pilotos podrían impactar significativamente el mercado del alcohol y, simultáneamente, reducir los accidentes y fallecimientos ocasionados por el abuso del mismo. El artículo es una colaboración entre el Equipo de Autos y Movilidad Compartida de Morgan Stanley y los equipos de bebidas globales para "explorar el alcance de la inversión" de un futuro donde nuestros carros puedan llevarnos a casa, especialmente después de unos cuantos tragos.