La Comic Con de Nueva York es, sin duda alguna, mi fin de semana favorito del año. Como un fotógrafo cuyo trabajo es emocionalmente agotador y me deja bastante aislado a veces, este evento es un paisaje onírico fantástico que cobra vida: múltiples realidades que convergen en un edificio de aspecto demencial, que son representadas por miles de personas que quieren ser fotografiadas. Es divertido, desafiante y muy extremo. Las piernas me siguen doliendo días después porque paso todo el tiempo detrás de personas y objetos que mis ojos no pueden creer.