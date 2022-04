El Parlamento chavista sigue retrasando la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela está conformado a medida de la dictadura de Nicolás Maduro

La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), de mayoría chavista, ha retrasado “injustificadamente” el proceso de elección de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, cuya designación fue diferida el pasado 25 de marzo.

“La AN oficialista retrasa injustificadamente el proceso de elección de los magistrados que integrarán el Tribunal Supremo de Justicia, así como el nombramiento del director de la Escuela de la Magistratura y del inspector general de tribunales”, denunció este miércoles la ONG local Acceso a la Justicia en su cuenta en Twitter.

Al respecto, la organización indicó que la reforma del Supremo venezolano “avanzaba a todo vapor”, tras aprobarse, de “manera exprés y por unanimidad”, la reforma a la Ley Orgánica del TSJ que había sido propuesta por el presidente de esta instancia, Maikel Moreno, pero que desde el aplazamiento de la elección, el 25 de marzo, se ha postergado la designación.

Explicó que, después de esta fecha, “la AN ha modificado al menos en ocho ocasiones la convocatoria a la sesión ordinaria que debía celebrarse dentro de los 5 días continuos tras la recepción del listado enviado por el Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano”, para la elección de los magistrados.

Acceso a la Justicia recordó que al no hacer la nueva convocatoria para tratar el tema, el Parlamento vulnera los artículos 38 y 74 de la Ley Orgánica del TSJ y sus disposiciones que “al mismo tiempo imponen la realización de la convocatoria con 3 días de antelación y el requerimiento de una mayoría calificada de 2/3 partes de sus integrantes”.

Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (EFE/ Rayner Peña)

“De no conseguirse esa mayoría calificada en tres sesiones, la Asamblea Nacional deberá convocar a una cuarta sesión en la que bastará la mayoría simple de sus integrantes para designar a los nuevos magistrados del TSJ, conforme al artículo 74″ de la Ley Orgánica del TSJ, recordó la ONG.

No obstante, la AN convocó a una sesión para este miércoles en la que, hasta el momento, no está incluida en el orden del día la designación de los 20 magistrados del TSJ.

Tras la reforma de la Ley Orgánica del TSJ, se redujo de 32 a 20 el número de magistrados que componen la alta corte.

La Sala Constitucional estará integrada por cinco magistrados y las cinco restantes (Electoral, Político-Administrativa, Casación Civil, Casación Penal y Casación Social) por tres magistrados, reza el proyecto de reforma de ley aprobado, frente a los siete y cinco, respectivamente, que tienen actualmente.

En una llamativa diatriba contra la cabeza de uno de los poderes del Estado, el ultrachavista Pedro Carreño, diputado de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, aseguró la semana pasada, durante su programa Desenlaces, que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es “un desastre total” y denunció que hay dos personas que no son magistradas que imponen decisiones.

Hizo también fuertes críticas contra el presidente del TSJ: “En este Tribunal que se va se habla de que no tiene 32 magistrados sino 34. Que hay una magistrada 33 que toma las decisiones. Se acabó el litigio en este país. Y hay otra señora que con la designación, ella es quien decide cuándo hace efectivo, cuándo es la entrega, cuándo juramentan. ¡Un desastre total!”.

Pedro Carreño, sobre el TSJ chavista

Y prosiguió: “Yo vi por televisión la instalación del año judicial y escuché con detenimiento los discursos y allí no observé ninguna rectificación, ninguna revisión, ningún llamado a enmendar. Eso era el Titanic. El barco hundiéndose y puro aplauso, puros logros, puras conquistas. ¡Y la corrupción que pulula allí, todo lo que está pasando dentro del sistema de Justicia! ¿Dios mío, no van a hacer una rectificación? Ni la magistrada (Marjorie Calderón) ni el presidente (Maikel Moreno)... eso era puro logro. El Titanic hundiéndose y la orquesta sonando”.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez, informó la semana pasada que 254 personas conforman la lista definitiva de aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia tras la reforma de la ley orgánica que rige las competencias de dicha instancia que redujo a 20 la cantidad de jueces.

Vente Venezuela consideró que el proceso que inició el pasado 18 de enero en el Parlamento, tras la reforma a la Ley del Tribunal Supremo de Justicia, y la designación de nuevos magistrados busca “el sostenimiento de (Nicolás) Maduro y la comisión de graves violaciones a los derechos humanos”.

“Preparan el terreno para conformar un tribunal a su medida y frenar el avance de la investigación contra Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional (CPI), así como los juicios y sanciones económicas que existen contra el conglomerado criminal que usurpa el poder”, sentenció el partido opositor.

(Con información de EFE)

