Elecciones en Barinas: la oposición venezolana llamó al régimen chavista a “respetar la voluntad popular”

Freddy Superlano, ex candidato a gobernador de Barinas (EFE/Rayner Peña)

Pasadas las 18, hora local (22 GMT), la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) brindó una conferencia de prensa para dar detalles de las elecciones regionales que se desarrollaron este domingo en Barinas. Freddy Superlano, ex candidato a gobernador, llamó a las autoridades electorales a iniciar el proceso de cierre de votación en los centros donde ya no hay electores, y exigió a la dictadura de Nicolás Maduro que “respete la voluntad popular”.

Las elecciones de este domingo en Barinas se celebraron luego de que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, afín al régimen chavista, tomara la decisión de anular los resultados de los comicios regionales del 21 de noviembre, al considerar que el candidato opositor y ganador por un estrecho margen, Freddy Superlano, se presentó pese a estar inhabilitado.

El dirigente opositor recordó este domingo que aquel 21 de noviembre la dictadura “le arrebató la expresión popular” a los barinenses, quienes, según indicó, hoy asistieron “con civismo y con determinación”.

El rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela Roberto Picón recordó que la normativa que rige los comicios establece el cierre de las mesas electorales a las 18, a menos que haya votantes en espera.

Superlano exigió que no se repita lo ocurrido el 21 de noviembre, cuando varios centros de votación permanecieron abiertos pese a la ausencia de votantes. En ese sentido, llamó a las autoridades electorales a “iniciar el proceso de cierre de votación”: “Respeten lo que se expresó hoy, lo que la gente dijo en cada centro de votación”.

La oposición exigió que cierren los centros de votación donde ya no haya electores (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

De acuerdo a datos aportados por la oposición, a las 6.55 pm de este domingo el 54,63% de los centros estaban cerrados.

Por su parte, el ex candidato a gobernador resaltó la labor de los testigos de mesa: “Gracias por defender la expresión de los barineses. Quédense en los centros hasta tener las actas y cumplir con todos los pasos”.

Si bien no brindó cifras preliminares, adelantó que la participación sobrepasó el 45% del pasado proceso electoral, y aseguró que al chavismo “no le dan los números”.

“Sus objetivos fracasaron. Más allá de todo el andamiaje burocrático que existió en el estado, la cantidad de aviones que estaban en el humilde aeropuerto y que ya comienzan a despegar, no fue suficiente (…) Los barineses enfrentaron todo el poder del Estado, no solo de la Gobernación. Prácticamente por cada municipio había un gobernador del PSUV”, sostuvo Superlano, quien además dijo que “mucho de los altos jerarcas del régimen ya no están en Barinas”: “Abandonaron la ciudad”.

Más temprano, el líder opositor había denunciado un amplio despliegue militar en Barinas con el objetivo de “intimidar” a los votantes: “Después de las elecciones del 21 de noviembre ya tuvimos una gran presencia del estamento militar. Ahora ha sido potenciado con funcionarios policiales, de FAES, del servicio de inteligencia”.

Sergio Garrido, candidato a gobernador de Barinas por la MUD (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Durante la conferencia de prensa también reportó que en algunos municipios se registraron abusos por parte del régimen de Maduro, como la detención de cuatro activistas. Hasta el momento de la conferencia, dos habían sido liberados y los otros permanecían arbitrariamente detenidos.

Según constató la agencia EFE, en la mayoría de los centros de Barinas capital ya no quedaban votantes, por lo que cerraron las puertas para dar comienzo al recuento, según marca el artículo 308 del Reglamento de la (Ley Orgánica de Procesos Electorales) LOPRE.

En esta repetición, y tras la inhabilitación de Superlano, los candidatos que aspiran a gobernar Barinas y que cuentan con opciones son el ex canciller y ex yerno de Hugo Chávez, Jorge Arreaza, por parte del chavismo; y los opositores Sergio Garrido, por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), y Claudio Fermín, considerado disidente del antichavismo mayoritario.

La oposición denunció que la dictadura chavista desplegó un amplio operativo militar en Barinas (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

La gobernación estuvo por dos décadas en manos de familiares del propio Chávez, pero en las regionales del 21 de noviembre, el opositor Freddy Superlano se perfilaba como ganador hasta que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en una maniobra absolutamente insólita y arbitraria, ordenó suspender el conteo y repetir las elecciones.

Alegó que Superlano -que en ese momento contaba con el 37,6% de los votos frente al 37,21% de Argenis Chávez, hermano de Hugo Chávez y candidato a la reelección- estaba inhabilitado por investigaciones judiciales. Sin embargo, el opositor había sido incluido en una lista de amnistiados por el presidente Nicolás Maduro en agosto del año 2020, por lo que se desconocen las razones por las que, nuevamente, fue inhabilitado.

Desesperado, el régimen eligió al ex canciller Jorge Arreaza para esta nueva elección en lugar de su candidato original, que renunció a reelegirse tras la derrota evitada por la sentencia.

