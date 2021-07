EEUU negó las acusaciones de Nicolás Maduro sobre un complot para asesinarlo: “El gran plan es lograr elecciones libres y justas”

Nicolás Maduro

El director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González, respondió este sábado a las acusaciones del dictador venezolano, Nicolás Maduro, sobre un supuesto plan para asesinarlo.

“Negativo. El gran plan es apoyar negociaciones que resulten elecciones libres y justas”, manifestó el funcionario en su cuenta de Twitter, al tiempo que compartió el video en el que el líder chavista hizo sus aseveraciones.

El dictador acusó este viernes a la CIA y al Comando Sur de Estados Unidos de planificar su asesinato, preguntándose retóricamente si su par estadounidense, Joe Biden, los autorizó.

“¿Joe Biden habrá ratificado las órdenes de Donald Trump de llevar a Venezuela a una guerra civil y de matarnos? ¿Sí o no? Pregunto”, dijo Maduro en un acto de ascensos militares, refiriéndose a visitas del director de la CIA, William Burns, y del jefe del Comando Sur, almirante Craig Faller, a los vecinos Colombia y Brasil.

“¿Qué hicieron? Nuestras fuentes en Colombia nos aseguran (...) que han venido a preparar un plan para atentar contra mi vida y contra la vida de importantes líderes políticos y militares (...) ¿El presidente Joe Biden ha autorizado el plan para asesinarme y asesinar importantes líderes políticos y militares de Venezuela? ¿Sí o no?”, agregó.

Maduro, que no presentó pruebas, denuncia con frecuencia planes de golpe de Estado, invasiones militares o asesinato, responsabilizando a Estados Unidos y aliados regionales como Colombia o Brasil, que desconocen su reelección en 2018 al tildarla de fraudulenta y reconocen simbólicamente como presidente encargado de Venezuela al líder opositor Juan Guaidó, aunque el mandatario socialista mantiene el poder.

Las relaciones de Maduro con Trump fueron especialmente tensas.

El ex presidente estadounidense impuso severas sanciones financieras a Venezuela y a la estatal petrolera PDVSA, en tanto llegó a plantear que “todas las opciones”, inclusive la militar, estaban sobre la mesa respecto al país caribeño.

El régimen chavista dijo haber frustrado en 2020 una incursión marítima de “mercenarios procedentes de Colombia y respaldados por Washington” que buscaban derrocarlo. Dos ex militares estadounidenses, Luke Alexander Denman y Airan Berry, fueron detenidos entonces y condenados a 20 años de prisión, acusados entre otros delitos de terrorismo.

Si bien sigue sin reconocer a Maduro, la administración de Joe Biden ha tomado distancia de la línea de Trump con respecto a la crisis venezolana.

Estados Unidos y la Unión Europea declararon el viernes pasado, en una declaración conjunta con Canadá, estar dispuestos a “revisar” las sanciones contra el país caribeño si hubiesen avances en una negociación gobierno-oposición que lleve a “elecciones locales, legislativas y presidenciales creíbles, inclusivas y transparentes”.

Venezuela realizará comicios de gobernadores y alcaldes en noviembre. Los principales partidos de oposición no han aclarado si participarán, después de boicotear las elecciones presidenciales de 2018 y las parlamentarias de 2020.

No es la primera vez que Maduro dice que lo quieren asesinar

La de este viernes no fue la primera ocasión en la que el dictador venezolano afirmó que quieren asesinarlo. En el pasado llegó a hablar incluso de que al ex presidente Hugo Chávez le fue inoculado un cáncer. Más aquí en el tiempo, disparó contra el ex presidente estadounidense Donald Trump y el jefe de Estado de Colombia, Iván Duque.

El pasado 1 de septiembre, Maduro denunció que Trump, en ese momento mandatario en funciones, “aprobó” su asesinato con francotiradores, un plan para el que, aseguró, “están tratando de mover” a un grupo de tiradores hacia el país sudamericano.

“Donald Trump aprobó que me maten, que me maten, escuchen, yo no estoy exagerando”, dijo Maduro durante un acto de Gobierno transmitido por la televisión estatal VTV.

“Están tratando de mover un grupo de francotiradores o de comprar unos francotiradores en Venezuela para matarme, Donald Trump lo decidió y lo activó, él no tiene ética”, añadió el mandatario.

Antes de eso, en julio del año pasado, también apuntó contra Duque. “Hay grupos que me quieren matar, que están trayendo francotiradores para matarme, desde Colombia”, dijo Maduro.

“Está entrenando unos francotiradores allá Iván Duque, para matarme”, añadió el venezolano, antes de explicar que asiste a los actos públicos, pese a estas amenazas, porque le gusta recorrer el país, “abrazar a la gente (y) sentir el calor de la gente”.

