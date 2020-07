Maduro denuncia que Iván Duque prepara su asesinato con francotiradores

Fotografia cedida, el 19 de julio del 2020, por la prensa de Miraflores del presidente venezolano Nicolás Maduro en una reunión con miembros del gabinete ejecutivo, este domingo, en Caracas (Venezuela). EFE/PRENSA MIRAFLORES

Caracas, 26 jul (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este domingo que su homólogo de Colombia, Iván Duque, prepara en una zona de ese país a francotiradores para asesinarlo, aunque no mostró pruebas de ello.

"Hay grupos que me quieren matar, que están trayendo francotiradores para matarme, desde Colombia", dijo Maduro durante un acto telemático de Gobierno transmitido por la televisión pública VTV.

"Está entrenando unos francotiradores allá Iván Duque, para matarme", añadió el gobernante venezolano, antes de explicar que asiste a los actos públicos, pese a estas amenazas, porque le gusta recorrer el país, "abrazar a la gente (y) sentir el calor de la gente".

Maduro acusa con frecuencia a Duque y a Colombia de problemas que afectan a Venezuela, que se multiplican en el marco de la mayor crisis político-económica de su historia moderna y de la pandemia de la COVID-19.

Recientemente, el mandatario venezolano señaló que los contagios por el nuevo coronavirus se han elevado en su país por el retorno de miles de migrantes venezolanos a través de pasos ilegales, una operación que, aseguró, contó con el diseño del propio Duque.

En mayo pasado, Maduro también acusó a Duque por dos incursiones marítimas que pretendían, según denunció entonces, asesinarlo o apresarlo y derrocar el Gobierno chavista, en el poder desde 1999.

Colombia y Venezuela comparten una amplia frontera de más de 2.000 kilómetros, pero no tienen relaciones diplomáticas después de que Maduro las rompiera en febrero de 2019, cuando el líder opositor venezolano Juan Guaidó intentó ingresar en territorio venezolano varias toneladas de ayuda humanitaria desde la ciudad fronteriza de Cúcuta.

Pese a esto, y a la nueva acusación de que prepara su magnicidio, Maduro pidió hoy a Duque que tenga "un poquito de humanidad" y coordine con Venezuela la atención sanitaria para frenar la COVID-19 en las poblaciones de frontera.

"Deberíamos estar coordinando nosotros, haciendo las pruebas PCR en territorio colombiano, en los lugares donde pasan los connacionales (que van a retornar). Si estuviéramos actuado juntos, Colombia y Venezuela estarían mucho mejor, a los colombianos y a los venezolanos nos iría mucho mejor", afirmó.