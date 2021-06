Fue gobernador del chavismo, se rebeló y regresó del exilio para participar en las elecciones: está detenido acusado de terrorismo y corrupción

Fotografía publicada por medios de propaganda del Gobierno y la GNB de Martínez detenido

“Me voy a Venezuela, demasiada desesperanza, hay que salvar a Venezuela”, le dijo el ex gobernador Ramón del Valle Martínez Abdenour al dirigente petrolero Iván Ramón Freites Chirino, planificando en postularse para la Gobernación del estado Sucre, cargo que ha ocupado durante doce años. El sindicalista le insiste: “Piénsalo bien, esos tipos no son políticos, no cumplen y menos contigo que tienes arraigo en el pueblo”. Pero él estaba decidido. No lo dejaron ni postularse, lo detuvieron, lo acusaron de terrorista y corrupto, publicando su foto como un delincuente cualquiera.

Su particular carisma lo hizo gobernador durante seis años antes de la revolución, postulado por el partido de izquierda Movimiento al Socialismo (MAS); así se convierte en la máxima autoridad civil del estado Sucre en 1992 hasta la llegada del chavismo en 1998, cuando es electo senador. Después gana las elecciones a la Gobernación, respaldado por el partido chavista Movimiento V República, para el periodo 2000-2008, pero un año antes de concluir su mandato rompe con el chavismo.

El hijo del ex gobernador Martínez exigiendo el debido proceso

Aunque Martínez Abdenour está graduado de médico internista, ha hecho carrera más en la política que en la medicina. Es un líder nato que no nació a la sombra de la revolución, pero sí defendió el chavismo con particular radicalismo hasta que en el último año de su mandato como gobernador manifestó inconformidad por la Reforma a la Constitución que proponía modificar 69 artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Uno de los argumentos base era convertir a Venezuela en estado socialista, pero Hugo Chávez salió derrotado en esa propuesta con el referéndum del 2007.

Ramón Martínez cuando era Gobernador de Sucre

El chavismo ha llamado a elecciones para noviembre de 2021, lo que ha animado a algunos aspirantes a postularse, mientras que sectores de la oposición como Leopoldo López y Juan Guaidó, impulsadores del mantra ‘cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres’, ahora avalan nuevamente negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro.

El chavismo, en figuras como Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y el Ministro de la Defensa, han manifestado que la revolución se quedará en el poder, “no volverán”, dicen y hacen repetir ese eslogan a sus seguidores.

El ex gobernador Martínez creyó que el liderazgo que aun mantiene en sectores populares y políticos sería definitivo para lograr su postulación y triunfo, pero en el chavismo no están dispuestos a correr riesgos.

Ramón Martínez fue gobernador del chavismo

La detención

Cuando la tarde del jueves 10 de junio Martínez se encontraba en Ospino, estado Portuguesa, fue detenido. “PAC Ospino efectuaron la aprehensión de un ciudadano por usurpación de identidad, Terrorismo, Corrupción y Tráfico de Armas. A órdenes del Ministerio Público”, publicó la Guardia Nacional de Portuguesa en su cuenta de Twitter, sin mencionar el nombre, pero sí la fotografía de espaldas.

Un periodista de propaganda del régimen venezolano, en un medio de comunicación defensor de la revolución, publicó la detención del ex gobernador anunciando que tenía dos solicitudes de aprehensión por corrupción y tráfico de armas, la foto del ex gobernador y los documentos de identidad que portaba.

Ahora resulta que Martínez tenía dos solicitudes de detención: una por corrupción (años 2009), expediente N° RP01-P-2009-005038, y otra por terrorismo, asociación para delinquir y tráfico de arma (2017), expediente N° RP01-P-2009-0058-09. Y ahora le agregaron usurpación de identidad, forjamiento de documentos y uso de documentos públicos falsos.

El presidente nacional del Movimiento al Socialismo (MAS), Segundo Meléndez, quien ha sido uno de los dirigentes políticos que ha pregonado la necesidad de conversaciones con el chavismo, pidió la libertad para Martínez “para que se incorpore al proceso electoral del 21 de noviembre”

“Le decimos al gobierno que si quiere contribuir a que el proceso electoral discurra en paz, tranquilidad y confianza en el que la gente crea, es necesario que paren las detenciones arbitrarias de una buena vez”, rogó Meléndez.

En marzo del 2009, un video de Martínez se hizo viral, pues aparecía en el Aeropuerto de Cumaná, bastante molesto, ordenando la detención del piloto, funcionario del INAC y otros que se negaban a que despegara el helicóptero que lo trasladaría hasta una manifestación pública.

Hugo Chávez llamó traidor al ex gobernador de Sucre

El divorcio del chavismo

Al chavismo nunca le preocuparon las denuncias contra Martínez, hasta que se distanció de la revolución y Hugo Chávez lo catalogó de “asqueroso traidor”. Le fueron preparando un expediente por casos que iban al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), hasta que un año después de salir del cargo, en diciembre de 2009 ordenaron su aprehensión y la Contraloría General lo inhabilitó, en el año 2010, para ejercer cargos públicos durante ocho meses.

Martínez fue uno de los fundadores de la fracción del MAS que después dio paso al partido Podemos. Pero al separarse del chavismo se alineó a la organización Amigos en Movimiento, del que llegó a ser su secretario general.

En noviembre de 2008 Martínez le dijo a la periodista Valentina Lares, corresponsal de El Tiempo en Caracas, que Chávez “quiere parecerse a mi persona, porque no tiene mi pasado. Yo vengo del Partido Comunista de Venezuela, que tras la invasión a Checoslovaquia (1968) se dividió buscando un verdadero presente socialista para Venezuela. Hoy soy el presidente del partido Podemos, el segundo partido con más seguidores después del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). Somos disidentes, nos divorciamos cuando él promovió un proyecto distinto al de la Constitución azul, que promueve la libertad de pensamiento y la democracia participativa”.

Relató que “me vinieron a agredir a mi casa, a mí y a la oposición, sobre todo porque el candidato que (Chávez) puso aquí tiene la peor gestión de Cumaná. Por eso, el Presidente de repente se convirtió en candidato y utilizó todos los recursos del Estado, incluyendo la Fuerza Armada, para crear miedo en la población. Por eso también un grupo de chavistas, plenamente identificados, quemaron la Alcaldía de Carúpano, que también está comandada por un alcalde de Podemos. Quemaron las computadoras, la biblioteca, la farmacia de la alcaldía”, asegurando que le colocaron “franelas rojas a unos 400 soldados de la Armada y les dieron la orden de tomar militarmente el aeropuerto, aun cuando la Constitución establece expresamente que la administración de puertos y aeropuertos es competencia exclusiva de los estados”.

Segundo Meléndez del MAS solicita libertad para Martínez

Fe de vida

Ramón Alejandro Martínez Mendoza es hijo del ex gobernador Martínez con Dighla Coromoto Mendoza Almarza. Apareció en un video, en las redes sociales, donde expresa que vive en Australia y denuncia que su padre, a quien solo ha podido ver una vez en doce años, fue apresado cuando ya se encontraba en Venezuela y que lo llevaron al Destacamento 312 de la Guardia Nacional en el estado Portuguesa, a unas cinco horas de Caracas.

Agregó que “él portaba documentos de identidad que certificaban su vida de exilio. No tiene closet, no tiene casa y por eso anda con sus documentos, sus libros, su Biblia y su vida en un bolso”.

Al enterarse que el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) lo trasladaría de Portuguesa a Caracas, por lo que amigos, familiares y abogados se presentaron al SEBIN donde, como es usual, negaron toda información.

Finalmente, su hijo solicitó respeto por su integridad física, a la vez que pidió una fe de vida y que “permitan a su abogado César Alayón ejercer su legítima defensa”.

Varios vecinos del estado Sucre exigiendo la libertad del ex gobernador

La detención de Ramón Martínez causó que sus seguidores en el estado Sucre, donde aun tiene una base de respaldo, hicieran una manifestación en la población de Río Caribe, municipio Arismendi, exigiendo su libertad.

El dirigente político de Sucre, Freddis Guzmán, exigió “la liberación inmediata de nuestro líder, de quien ha arriesgado mucho por este estado, quien ha sacrificado su vida y su familia para dedicarse a la lucha sindical y los derechos de los ciudadanos”, dijo considerando “un nuevo atropello contra los dirigentes que piensan diferentes a Nicolás Maduro”.

El régimen venezolano deja un claro ejemplo de cómo tratará a sus disidentes. Lo ha hecho con militares como los generales Raúl Isaías Baduel y Miguel Rodríguez Torres, a ex ministros de la poderosa industria petrolera como Eulogio del Pino y Nelson Martínez, con dirigentes políticos en los que entra Ramón Martínez.

