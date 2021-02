Venezuela: la Asamblea Nacional chavista anticipó que presentará cargos contra Juan Guaidó

El líder opositor venezolano Juan Guaidó. EFE/ Rayner Peña R./Archivo

La Asamblea Nacional chavista anticipó este viernes que buscará enjuiciar al presidente interino Juan Guaidó.

“En las próximas horas emitiremos un informe” preliminar “a la plenaria de la Asamblea Nacional que determina que el ex diputado Juan Guaidó está incurso en la comisión de presuntos hechos punibles que lo comprometen responsable civil, administrativa, política y penalmente”, dijo a la prensa José Brito, presidente de una comisión que, dice, investiga a las directivas legislativas bajo control opositor (2016-2021).

Brito, diputado opositor que rompió con Guaidó tras ser acusado de corrupción vinculada con un programa de alimentación del régimen de Maduro, dijo que el informe presenta “elementos suficientes” que hacen al dirigente opositor “susceptible de ser enjuiciado”.

Le acusó, entre otros cargos, de concierto para delinquir, delincuencia organizada, traición a la patria, usurpación de funciones, magnicidio, homicidio e intento de golpe de Estado.

El diputado venezolano José Brito. EFE/RAYNER PEÑA R./Archivo

Las penas por estos delitos “sumarían más de 200 años de cárcel”, declaró Brito. Sin embargo, las penas de prisión no son acumulativas en Venezuela. La mayor es de 30 años.

El chavismo dice que controla 256 de 277 los escaños después de las elecciones del pasado 6 de diciembre, calificadas de fraudulentas por los principales partidos opositores -que las boicotearon- y desconocidas por Estados Unidos, la Unión Europea y la vasta mayoría de la comunidad internacional.

Guaidó, que defiende la continuidad del Parlamento opositor elegido en 2015 por los cuestonamientos a los comicios de diciembre, ha sido blanco de numerosas amenazas de prisión por parte de altos funcionarios, sin concretarse.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pronunciando su discurso anual durante una sesión especial de la Asamblea Nacional Constituyente, en Caracas, Venezuela, el 12 de enero de 2021. REUTERS/Manaure Quintero

Más de una treintena de diputados opositores han sido encarcelados, huyeron del país o se refugiaron en sedes diplomáticas. Algunos de ellos fueron indultados por Maduro en septiembre pasado.

El régimen ha intensificado sus amenazas contra Guaidó en las últimas semanas. El último episodio de esta naturaleza tuvo lugar días atrás, cuando la vicepresidenta del Parlamento chavista Iris Varela exhortó a las autoridades a detener a Guaidó, quien, dijo, ha cometido delitos “en flagrancia” y aseguró que de encontrarse con él lo detendría y lo llevaría ante la Justicia.

”Aprovecho (...) para exhortar públicamente al Poder Judicial y al Ministerio Público qué ha pasado, que me expliquen” los motivos de por qué no se ha detenido a Guaidó”. La diputada exigió a ambos explicaciones sobre “cuál es el motivo por el cual a un sujeto que está cometiendo delito en flagrancia no se le detiene, mientras que hay tanto privado de libertad en el país que no ha estado en flagrancia y que no se le garantiza su derecho a ser juzgado en libertad”.

En la entrevista, con el canal privado Globovisión, Varela sacó un par de esposas de su bolso y dijo que si lo llega a cruzar lo arrestará ella misma.

Con información de AFP y EFE

