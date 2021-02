La oposición venezolana liderada por Juan Guaidó prepara una gira para presentarle sus planes a Joe Biden

Juan Guaidó junto a miembros del arco opositor

La oposición venezolana encabezada por Juan Guaidó planea presentar al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, su plan para Venezuela en una gira internacional que podría incluir también el Reino Unido, dijo a Efe Julio Borges, nombrado comisionado presidencial para las relaciones exteriores por el dirigente opositor.

En una entrevista telefónica con Efe sobre las relaciones entre Venezuela y Reino Unido, el ex diputado explicó que el equipo de Guaidó se halla inmerso en un “proceso de reconstrucción y reorganización de la unidad y de la estrategia”, tras quedar fuera de la Asamblea Nacional venezolana al no haberse presentado a las legislativas del 6 de diciembre, cuya validez no reconoce parte de la comunidad internacional.

“Deberíamos ir en unas semanas, dos o tres semanas, una delegación a Estados Unidos, y queremos ir a Europa también a mostrar cuál es nuestro plan de vuelo para lograr consolidar un cambio político y democrático en Venezuela”, afirmó Borges desde Colombia.

En la imagen, Julio Borges, representante de Juan Guaidó para las Relaciones Exteriores. EFE/Cristian Hernández/Archivo

Este grupo de representantes no estaría en principio liderado por Guaidó, ya que para el líder “cada segundo es más difícil salir del país”, dijo Borges, que subraya sin embargo que su papel como interlocutor del movimiento opositor “es insustituible”.

“Lo que se está construyendo es una delegación que sea representativa de ese gran movimiento político y social que estamos reordenando en Venezuela”, manifestó el político, que indicó que el proceso se cerrará “en unos días”.

En las declaraciones a Efe Borges mostró su confianza en que Londres pueda hacer de “puente” entre Washington y Bruselas para formar “una coalición internacional” contra el régimen de Nicolás Maduro.

“Ahora que el Reino Unido está fuera de Europa, yo siento que puede cumplir un papel estelar, porque se convierte en una especie de bisagra entre EEUU y la UE, y puede jugar un papel importante y lograr articular cuál es la agenda de Venezuela frente a esos dos actores tan importantes”, declaró.

Nicolás Maduro

Aceptan que Maduro utilice activos “marcados” para vacunas

La oposición encabezada por Guaidó aceptaría que el régimen utilizara activos depositados en el Reino Unido exclusivamente para la adquisición de vacunas contra el COVID-19, dijo a Efe Borges.

“Ese es un ejemplo muy concreto, muy bueno y muy positivo de que ese dinero podría ir a beneficio de los venezolanos, si va marcado; si es un dinero marcado para las vacunas, por ejemplo, que es un tema urgente, real y un tema de carne y hueso”, afirmó.

“Si el dinero se utilizara para vacunar a los venezolanos, bienvenido sea. Ahora, hay que asegurar que sea para vacunar a los venezolanos y no para seguir en los bolsillos de Maduro”, manifestó.

El régimen de Maduro y el equipo de Guaidó se disputan el control sobre los activos de su país depositados en el Reino Unido, entre ellos 31 lingotes de oro guardados en el Banco de Inglaterra (BoE), en un litigio que en los próximos meses llegará al Tribunal Supremo británico.

Hasta ahora, los abogados del bando opositor han rechazado que la Administración chavista acceda a esos bienes, pese a su argumento de que los usaría para la compra de fármacos anticovid mediante el programa COVAX de Naciones Unidas.

Vacunas del mecanismo COVX (EFE/EPA/JUSTIN LANE/Archivo)

En declaraciones a Efe, Sarosh Zaiwalla, fundador del despacho jurídico Zaiwalla & Co, que representa en este caso a la junta del Banco Central de Venezuela nombrada por Maduro, reveló que, mientras se resuelve el juicio en curso, sopesan pedir una “orden interina urgente” para liberar parte del dinero.

“Nos planteamos solicitar al Tribunal Superior (de Londres) una orden judicial para que más de 120 millones de dólares custodiados por administradores sean enviados directamente a la Organización Mundial de la Salud”, dijo el abogado.

En la entrevista con Efe, en la que se abordó el apoyo británico a la oposición venezolana, Borges confirmó que el equipo de Guaidó seguirá adelante con la demanda por el oro, pese a haber quedado fuera de la Asamblea Nacional caraqueña al no participar en las elecciones del 6 de diciembre.

“Ese es un dinero que hay que proteger no para el Gobierno de Guaidó sino para los venezolanos, ese dinero debe usarse de manera transparente para los venezolanos”, declaró.

Preguntado sobre cómo financia la oposición el costoso litigio en Londres, respondió: “Se utiliza dinero de los venezolanos que se encuentra en cuentas de Estados Unidos para proteger los activos de los venezolanos y que no vayan a engrosar la corrupción de Maduro”.

El desenlace del juicio sobre el oro depende de a quién reconoce el Gobierno británico como autoridad legítima en Venezuela, si a Guaidó o a Maduro.

(Con información de EFE)

