Nicolás Maduro prometió “un premio especial” para a las comunidades con mayor participación electoral

Maduro ofrece premios a comunidades con mayor participación en elecciones

Las democracias del mundo denuncian que las elecciones legislativas que prepara el régimen no serán transparentes. La oposición decidió que no participará de la farsa y el dictador se enfrenta a su pero temor: que los venezolanos, pese a la presiones y la represión, no vayan a las urnas. Así, desesperado, juega con la desesperación de su pueblo y ofreció premiar a las primeras 100 comunidades que tengan el mayor porcentaje de participación en las próximas elecciones legislativas del 6 de diciembre.

“Atención UBCH, atención Unidades de Batalla Bolívar-Chávez, vamos a estar pendientes del porcentaje de participación en cada centro electoral y aquellas 100 primeras UBCH que tengan el mayor porcentaje de participación de su comunidad le vamos a dar un premio especial a la comunidad, al pueblo” , dijo en un acto de campaña.

Indicó que las comunidades tendrán “un premio directo” y que el jefe de las UBCH en la comunidad será el encargado de informar cuál es el bien que necesita el sector. “La comunidad nos dirá: necesitamos tal cosa y el comando de campaña se mueve y resuelve, compadre”, agregó. El venezolano no explicó de dónde saldrán los fondos para estos premios.

El chavismo tiene desplegados por todo el país a organizaciones estructurales que desempeñan distintas tareas en las comunidades y que pueden ir desde la movilización de militancia hasta la vigilancia en la distribución de alimentos subsidiados y entregados por el Gobierno.

El pasado 17 de noviembre, el primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, llamó a las organizaciones afiliadas a verificar, las veces que sean necesarias, que “no se quede nadie sin votar” en las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Cabello no explicó cómo harán la verificación, pero en el pasado el chavismo ha utilizado los denominados “puntos rojos” -carpas instaladas en las cercanías de los centros electorales- para vigilar de cerca a sus adeptos a través del “carné de la patria”, un censo paralelo que el Gobierno utiliza para entregar ayudas sociales.

Los comicios del próximo 6 de diciembre han sido cuestionados por la mayoría opositora del país, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) pues consideran que serán una “farsa”.

La oposición venezolana rechaza las elecciones porque, entre otros temas, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) intervino varios partidos críticos con el Gobierno, y puso a su frente a antiguos militantes que habían sido expulsados y acusados de corruptos.

El llamado de la oposición

Juan Guaidó llamó a la población venezolana a permanecer en sus hogares el domingo de la próxima semana, cuando el régimen de Nicolás Maduro celebre unas elecciones legislativas sin participación opositora ni reconocimiento internacional. “El 6 de diciembre deben quedarse en sus casas y dejar sola a la dictadura. Es en la calle donde se defienden los derechos y allí los vamos a defender. Tenemos que ir calle a calle, casa a casa, hombre a hombre, todo para llevar el mensaje”, dijo el presidente interino durante una recorrida por el bulevar de Sabana Grande, en Caracas.

Juan Guaidó

“(Maduro) sigue usurpando funciones en Miraflores, pero nosotros estamos en el lugar que nos hizo mayoría, en el que se nos permite defender los derechos… en la calle, donde vamos a seguir”, agregó.

Guaidó promovió también la consulta popular que realizará la Asamblea Nacional que él preside entre el 5 y el 12 de diciembre. El objetivo es que la ciudadanía pueda expresar su rechazo a los comicios organizados por el gobierno y manifestar si estaría de acuerdo con la realización de elecciones presidenciales totalmente libres, con plena participación opositora y monitoreo internacional.

Con información de EFE

