EEUU respondió al envío de la misión diplomática de la UE a Caracas: “No se negocia con alguien dispuesto a asesinar a miles de personas”

Carrie Filipetti, subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela en la oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU

Carrie Filipetti, subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela del Departamento de Estado de EEUU, manifestó este jueves la posición del gobierno de Donald Trump ante la llegada a Caracas de una misión diplomática de la Unión Europea para intentar promover unas “condiciones mínimas” para que haya unas elecciones legislativas “democráticas” bajo la supervisión del régimen de Nicolás Maduro.

“Alguien que es responsable de crímenes contra la humanidad, que está constantemente oprimiendo a su pueblo, asesinando a su pueblo, que persigue a sus oponentes, no puede permanecer en el poder, no puede supervisar ninguna elección parlamentaria o presidencial", declaró Filipetti en una conversación del Centro para América Latina del think tank Atlantic Council donde también participó Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela.

Filipetti señaló que "Nicolás Maduro necesita dejar el poder para que haya posibilidad de una elección libre en Venezuela”.

“ Y me preocupa que la comunidad internacional esté tan enfocada en la elección legislativa, si debe posponerse o no... posponerla no es la solución. Negociar con el régimen de Maduro no es la solución porque no se negocia con alguien tan decidido a permanecer en el poder que está dispuesto a asesinar a miles de personas para hacerlo”, remarcó la funcionaria del Departamento de Estado de EEUU.

Y agregó: “Entonces esperamos que este mensaje sea lo suficientemente claro para la comunidad internacional y particularmente para el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell. Que entienda que esta no es gente que vaya a realizar elecciones libres y justas. Son asesinos, son tiranos, son terroristas. No debemos negociar con ellos”.

Josep Borrell, alto representante de la UE para la Política Exterior (REUTERS/Gleb Garanich)

Borrell declaró el lunes que, aunque “en este momento no se cumplen las condiciones” para la realización de elecciones en Venezuela, “todavía existe una ventana de oportunidad”. Pero, según él, para que la UE participe como observadora, como solicitó Maduro, se debería postergar los comicios unos seis meses.

“Continuaremos acercándonos al gobierno de Maduro y a ambas partes de los grupos de oposición para ver cómo podemos ser útiles para una transición pacífica y democrática en Venezuela”, dijo Borrell a periodistas.

Venezuela está sumida en una profunda crisis política, agudizada desde que Maduro asumió un segundo mandato en enero de 2019 tras unas cuestionadas elecciones.

Filipetti dijo que el reciente informe de la ONU que denuncia crímenes de lesa humanidad en Venezuela prueba que Maduro debe dejar el poder para permitir una transición democrática. “Ese informe nos dice algo que hemos sabido todo el tiempo: el régimen de Maduro es responsable de crímenes contra la humanidad”, dijo.

Fotografía cedida por prensa de Miraflores de Nicolás Maduro en un acto de graduación de cadetes en Caracas (Venezuela). EFE/Prensa Miraflores

La funcionaria estadounidense instó también a la UE a usar los hallazgos de esa misión internacional de investigación, iniciada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU hace un año, para imponer más sanciones a personas del entorno de Maduro. “Hay mucha más presión que podemos aplicar sobre ellos”, aseguró.

Washington, que presentó cargos en la justicia contra Maduro por “narcoterrorismo” y ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares por su captura, ha impuesto una amplia gama de sanciones contra Caracas.

Pero aun así Maduro sigue en el cargo con apoyo de las fuerzas de seguridad y de sus aliados Cuba, Rusia, China y en los últimos tiempos, Irán.

Estados Unidos responsabiliza también a Maduro de la debacle económica en Venezuela, agudizada desde la llegada al poder del mandatario en 2013 y que, según la ONU, provocó que más de cinco millones de personas abandonaran el país en los últimos años.

Con información de AFP

