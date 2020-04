“Voceros de los pitiyanquis, sobre todo los expertos economistas, pónganme el precio del petróleo a cero y Venezuela no entra en crisis. Pongánmelo a cero. No compadre, ahora más bien les digo que se pongan a rezar para que aquí no nos llegue el huracán de la crisis mundial. Porque ellos serían los más perjudicados, no el pueblo, ni la revolución socialista. La crisis es del capitalismo, no del socialismo”, expresó el líder bolivariano durante un acto en enero de 2009.