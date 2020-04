-De acuerdo al ránking que se ha hecho de salud y hospitales de la Universidad Johns Hopkins, nosotros estamos entre el peor de la región. Información que nosotros tomamos de nuestros expertos, más de la mitad de los médicos y enfermeras no tienen los equipos necesarios para enfrentar la pandemia. Es decir, no tienen las máscaras, los guantes, cerca del 80% no cuenta con agua potable. Uno le dice a la gente que se lave las manos, pero los médicos no pueden, están en riesgo. El número de camas no es suficiente, por lo que creo que el sistema de salud está en las peores condiciones, pero comenzó no con esta pandemia, sino mucho tiempo atrás. La falta de combustible está afectando a los doctores, a las enfermeras, porque no pueden llegar al hospital. Todo eso es un elemento adicional, que está complicando al sistema de salud, y eso tiene otro impacto en la vida económica y social de Venezuela. Las personas en Venezuela viven del día a día, entonces no pueden quedarse en su casa porque no tienen los ahorros, no tienen suficiente comida, y tienen que salir a ganarse la vida o a sobrevivir. O mueren por la pandemia, o mueren por falta de comida. Este es uno de los aspectos más delicados porque nosotros pudiéramos estar en escasas horas, días, en medio de una explosión social porque toda esta pandemia, a la cual se le une esta crisis que estoy mencionando, sencillamente es una bomba de tiempo.