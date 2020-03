Por su parte, el señor Carlos habla con Infobae en un mercado de Caracas. Asegura que “cobro y gasto de inmediato para que la inflación no me siga comiendo la pensión, por eso vine a gastar hoy en punto de venta. No puedo hacer largas colas en los bancos para sacar la mitad de la pensión en efectivo y no pago transporte público porque solo voy a sitios cerca de mi casa a pie o mi hija de busca en su carro, pero entiendo que hay quien paga alimentos en efectivo más barato y eso hay que preservarlo. Maduro tiene que abrir las puertas de los bancos o mandar a ponerle billetes a los cajeros automáticos, así no podemos seguir”, dijo.