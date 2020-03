A propósito de eso, personal del Hospital Central de San Cristóbal reclamaron, porque en el caso de quienes están adscritos a la Unidad de Cuidados Intensivos, “no nos están equipando, no tenemos batas estériles. No trabajamos solo con el corona virus, tenemos meningitis, neumonías y enfermedades bacterianas, pero el Hospital no nos está suministrando los insumos necesarios para protegernos”, dijo el enfermero Yorjan Yáñez a la periodista Rosalinda Hernández.