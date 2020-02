Infobae pulsó la opinión varios comerciantes sobre la intención de Maduro de cobrar impuestos en dólares. María Fernanda Centeno es propietaria de una frutería ubicada al este de Caracas. Estimó que, “la gran mayoría de mis clientes me pagan en dólares en efectivo. Están pendiente de las nuevas reglas y me han dicho que no les emita factura de ningún tipo pues nadie quiere sumar tantos impuestos. Mi negocio es pequeño y buena parte de lo que coloco son frutas y hortalizas. Pero también vendo mermelada francesa, aceitunas portuguesas, aceite de oliva y dátiles españoles que son productos que pudieran considerarse de lujo y su costo se dispararía si, por ejemplo, a los 12 dólares de una caja de especies debo sumar 10 o 20% más”.